Стали известны цены на черную икру в магазине Госдумы Цена на черную икру в магазине Госдумы превысила 6 тыс. рублей

Стоимость черной икры в магазине Госдумы составляет 6877 рублей, сообщил корреспондент NEWS.ru. Уточняется, что столько придется заплатить за 100 г икры стерляди.

Также на витрине магазина выставлена банка с икрой сибирского осетра весом 500 г. Чтобы приобрести деликатес, придется заплатить 42 159 рублей. Уточняется, что в ассортименте магазина «Кремлевский» также есть красная икра.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что В России на новогодние праздники не будет дефицита красной икры. По его словам, каждый регион страны полностью обеспечен поставками деликатеса.

До этого президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев сообщил, что красная икра имеет короткий срок хранения и ее качество может ухудшиться из-за неправильной заморозки. В качестве альтернативы специалист рекомендует покупать уже замороженную икру в магазинах, где она хранится с соблюдением всех необходимых условий.

Также доцент департамента техносферной безопасности Аграрно-технологического института РУДН Регина Гурина рассказала, что для покупки красной икры рекомендуется выбирать стеклянные банки. Этот материал считается самым надежным и безопасным, подчеркнула эксперт.