06 ноября 2025 в 12:00

Раскрыт урон Белгородской области после массированной атаки БПЛА

ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью свыше 40 БПЛА за сутки

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью более 40 БПЛА и выпустили свыше восьми боеприпасов за минувшие сутки, говорится в Telegram-канале оперштаба региона. В частности, в Белгородском районе были атакованы поселок Октябрьский, село Толоконное и хутор Церковный. Есть погибший, ранена женщина.

В поселке Октябрьский в результате атаки дрона на автомобиль погиб мирный житель, — сказано в сообщении.

По Алексеевскому округу украинские солдаты выпустили три БПЛА, по Борисовскому району — два. В Волоконовском районе после сброса взрывного устройства с беспилотника появились повреждения. Также ВСУ атаковали Краснояружский и Ракитянский районы, населенные пункты Шебекинского и Грайворонского округов. Среди пострадавших один мирный житель.

Ранее сообщалось, что оперативные службы обследуют дома в Волгограде, где были повреждены окна после атаки украинских БПЛА. По данным властей, в доме на улице Гаря Хохолова уже осуществлено поквартирное обследование, подача света, тепла и воды — в штатном режиме.

