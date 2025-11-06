Раскрыт урон Белгородской области после массированной атаки БПЛА ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью свыше 40 БПЛА за сутки

ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью более 40 БПЛА и выпустили свыше восьми боеприпасов за минувшие сутки, говорится в Telegram-канале оперштаба региона. В частности, в Белгородском районе были атакованы поселок Октябрьский, село Толоконное и хутор Церковный. Есть погибший, ранена женщина.

В поселке Октябрьский в результате атаки дрона на автомобиль погиб мирный житель, — сказано в сообщении.

По Алексеевскому округу украинские солдаты выпустили три БПЛА, по Борисовскому району — два. В Волоконовском районе после сброса взрывного устройства с беспилотника появились повреждения. Также ВСУ атаковали Краснояружский и Ракитянский районы, населенные пункты Шебекинского и Грайворонского округов. Среди пострадавших один мирный житель.

Ранее сообщалось, что оперативные службы обследуют дома в Волгограде, где были повреждены окна после атаки украинских БПЛА. По данным властей, в доме на улице Гаря Хохолова уже осуществлено поквартирное обследование, подача света, тепла и воды — в штатном режиме.