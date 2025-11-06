Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 ноября 2025 в 14:19

Бывший полковник Минобороны отправится в колонию на 10 лет

СК: экс-полковник Популовский получил 10 лет колонии строгого режима за взятки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бывший полковник Минобороны Иван Популовский получил 10 лет колонии строгого режима за взятки, сообщает СК России. Уголовное дело было заведено на фоне незаконного обогащения при выполнении гособоронзаказа. Популовский занимал должность начальника 4924-го военного представительства МО.

Доказательства, собранные военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения судом обвинительного приговора бывшему начальнику 4924-го военного представительства Минобороны России Ивану Популовскому, — уточнили в СК.

В рамках следствия выяснилось, что в 2021 году госзаказчик заключил контракты с ОАО «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной продукции» и ЗАО «Торговый дом «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности». Договоры предполагали поставку кабельной продукции на сумму свыше 1,2 млрд рублей.

Контролировать качество должен был Популовский, но он с подчиненным Григорием Зориным получили взятки. Сумма незаконного обогащения составила более 11 млн рублей. Помимо срока в колонии, фигуранта также лишили звания полковника. Зорин получил пять лет условно и остался без воинского звания «майор».

Ранее Мосгорсуд подтвердил законность приговора бывшему руководителю департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрию Куракину. Он получил 17 лет лишения свободы по делу о получении взяток.

