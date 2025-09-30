Суд рассмотрел жалобу на приговор экс-главе департамента Минобороны РФ

Московский городской суд подтвердил законность приговора экс-руководителю департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрию Куракину, передает РИА Новости. Его приговорили к 17 годам лишения свободы по делу о получении взяток за незаконную рубку леса.

Приговор Никулинского районного суда города Москвы изменить. <…> В остальной части приговор оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения, — заявила судебная коллегия.

Никулинский суд Москвы ранее приговорил бывшего чиновника к штрафу в размере 369 млн рублей. Теперь Мосгорсуд внес небольшие технические поправки в решение нижестоящей инстанции. Речь идет о реквизитах для оплаты штрафа и порядке взыскания изъятых денег и арестованных активов.

