Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 15:34

Суд рассмотрел жалобу на приговор экс-главе департамента Минобороны РФ

Мосгорсуд оставил в силе 17-летний приговор Куракину

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Московский городской суд подтвердил законность приговора экс-руководителю департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрию Куракину, передает РИА Новости. Его приговорили к 17 годам лишения свободы по делу о получении взяток за незаконную рубку леса.

Приговор Никулинского районного суда города Москвы изменить. <…> В остальной части приговор оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения, — заявила судебная коллегия.

Никулинский суд Москвы ранее приговорил бывшего чиновника к штрафу в размере 369 млн рублей. Теперь Мосгорсуд внес небольшие технические поправки в решение нижестоящей инстанции. Речь идет о реквизитах для оплаты штрафа и порядке взыскания изъятых денег и арестованных активов.

Ранее экс-президента Франции Николя Саркози признали соучастником преступного сообщества по делу о ливийском финансировании его кампании 2007 года. Решение огласил суд Парижа. В то же время Саркози оправдан по обвинениям в сокрытии хищений и пассивной коррупции.

До этого сообщалось, что адвокаты бывшего генерал-майора Александра Оглоблина приняли решение не обжаловать обвинительный приговор по делу о коррупции. Он был вынесен 235-м гарнизонным военным судом в начале сентября 2025 года.

аресты
приговоры
суды
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 октября 2025 года
Приметы 1 октября: что можно и нельзя делать в день Арины Шиповницы
Росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.