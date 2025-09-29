Экс-генерал ВС России отказался обжаловать приговор по делу о взятках Защита не будет обжаловать приговор экс-генералу Оглоблину

Защита бывшего генерал-майора Александра Оглоблина приняла решение не обжаловать обвинительный приговор по делу о коррупции, сообщил его адвокат Максим Довгань в беседе с РИА Новости. Решение было принято после консультаций с самим осужденным, в результате чего судебное постановление вступило в законную силу.

После обсуждения приговора с подзащитным мы решили его не обжаловать, он вступил в законную силу, — сказал Довгань.

Приговор был вынесен 235-м гарнизонным военным судом в начале сентября текущего года. Суд признал экс-начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ виновным в систематическом получении взяток от представителей пермского завода «Телта».

Общая сумма незаконного вознаграждения, согласно материалам дела, составила 12 млн рублей. Взамен генерал оказывал коммерческой структуре покровительство в рамках исполнения государственных контрактов на общую сумму свыше 1,4 млрд рублей.

Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме, что исключило доступ общественности к деталям процесса. Государственный обвинитель в своих прениях настаивал на более строгом наказании, ходатайствуя о 12,5 года лишения свободы с учетом предыдущего приговора.

Ранее сообщалось, что Оглоблин получил девять лет колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взятки в 12 млн рублей от завода «Телта», поставлявшего устройства связи в армию.