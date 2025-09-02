Бывший «топ-связист» Минобороны поедет в колонию за взятку в 12 млн рублей Экс-начальника ГУ связи ВС России Оглоблина приговорили к девяти годам колонии

Бывший начальник управления планирования связи ГУ связи ВС РФ генерал-майор Александр Оглоблин получил девять лет колонии строгого режима, передает ТАСС. Его признали виновным в получении взятки в 12 млн рублей от завода «Телта», поставлявшего устройства связи в армию.

Назначить Оглоблину наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 12 млн рублей с учетом прошлого приговора, — сказал судья.

В ходе прений сторон гособвинитель просил суд назначить Оглоблину 12 лет и 6 месяцев лишения свободы. Сам генерал в последнем слове заявил, что признает вину и раскаивается, а также просил суд не наказывать его строго.

Ранее адвокат Оглоблина Максим Довгань отметил, что его подзащитный не согласен с квалификацией дела. Уголовное дело появилось после того, как мужчина написал явку с повинной и дал показания на других генералов — Халила Арсланова и Вадима Шамарина. Последний признал вину в получении от топ-менеджеров завода взятки в размере 36 млн рублей. Его приговорили к семи годам колонии строгого режима.