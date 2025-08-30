День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 08:08

Стало известно, когда огласят приговор генералу Оглоблину

Военный суд вынесет приговор генералу Оглоблину по делу о взятке 2 сентября

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

235-й гарнизонный военный суд огласит приговор экс-начальнику управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ генерал-майору Александру Оглоблину 2 сентября в 14:00 мск, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Он проходит по уголовному делу о получении взятки в размере 12 млн рублей от ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“».

Дело слушалось в закрытом режиме. В ходе прений сторон гособвинитель просил суд назначить Оглоблину 12 лет и 6 месяцев лишения свободы. Сам генерал в последнем слове заявил, что признает вину и раскаивается, а также просил суд не наказывать его строго.

Ранее адвокат Оглоблина Максим Довгань отметил, что его подзащитный не согласен с квалификацией дела. Уголовное дело появилось после того, как мужчина написал явку с повинной и дал показания на других генералов — Халила Арсланова и Вадима Шамарина, объяснил юрист.

По версии следствия, Оглоблин получил крупную взятку при исполнении гособоронзаказа: Минобороны РФ заключило контракты с «Телтой» на сумму 1,2 млрд рублей. Генерал взял 12 млн рублей в обмен на общее покровительство. Шамарин в свою очередь признал вину в получении от топ-менеджеров завода взятки в размере 36 млн рублей. Его приговорили к семи годам колонии строгого режима.

взятки
генералы
уголовные дела
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Могли ударить»: посол оценил безопасность российских дипломатов в Польше
«Украинцам давали больше»: наемник признался в краже оружия ВСУ
Назван средний заработок блогеров в 2025 году
«Очень трогательно»: Газманов о включении его песен в школьную программу
В Госдуме ответили, будут ли россияне отдыхать в Новый год
Российский город временно остался без морского транспорта
Стало известно, когда огласят приговор генералу Оглоблину
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 30 августа: инфографика
ЕГЭ и книги Прилепина: как готовятся к школе дети Терешиной, Суханкиной
«Сюрприз» для ВСУ у Дуная, удар по НПЗ: новости СВО на утро 30 августа
Страшное ДТП в Туве унесло жизни двух человек
Почти 90 БПЛА атаковали десяток регионов России
Побережье Японии сотрясли мощные подземные толчки
ВСУ ударили артиллерией по зданию ЗАГСа и дому многодетной семьи
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 30 августа
Дистанционные мошенники выманили у россиян 120 млрд рублей
ВСУ попытались атаковать завод под Самарой
Ким Чен Ын лично встретился с семьями погибших под Курском солдат КНДР
«Небывало высокий уровень»: Путин оценил экономические отношения РФ и Китая
«Просил строго не наказывать»: генерал ВС РФ признал вину во взяточничестве
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.