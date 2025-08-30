Стало известно, когда огласят приговор генералу Оглоблину

235-й гарнизонный военный суд огласит приговор экс-начальнику управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ генерал-майору Александру Оглоблину 2 сентября в 14:00 мск, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Он проходит по уголовному делу о получении взятки в размере 12 млн рублей от ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“».

Дело слушалось в закрытом режиме. В ходе прений сторон гособвинитель просил суд назначить Оглоблину 12 лет и 6 месяцев лишения свободы. Сам генерал в последнем слове заявил, что признает вину и раскаивается, а также просил суд не наказывать его строго.

Ранее адвокат Оглоблина Максим Довгань отметил, что его подзащитный не согласен с квалификацией дела. Уголовное дело появилось после того, как мужчина написал явку с повинной и дал показания на других генералов — Халила Арсланова и Вадима Шамарина, объяснил юрист.

По версии следствия, Оглоблин получил крупную взятку при исполнении гособоронзаказа: Минобороны РФ заключило контракты с «Телтой» на сумму 1,2 млрд рублей. Генерал взял 12 млн рублей в обмен на общее покровительство. Шамарин в свою очередь признал вину в получении от топ-менеджеров завода взятки в размере 36 млн рублей. Его приговорили к семи годам колонии строгого режима.