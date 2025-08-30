«Просил строго не наказывать»: генерал ВС РФ признал вину во взяточничестве

Экс-начальник управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ генерал Александр Оглоблин заявил в своем последнем слове в суде, что признает вину в получении взятки в размере 12 млн рублей от пермского завода «Телта», сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из участников процесса. 235-й гарнизонный военный суд слушал дело в закрытом режиме.

Оглоблин заявил, что вину признает и раскаивается, что он помогал следствию и ущерба не причинил, просил суд его строго не наказывать, — уточнил собеседник агентства.

В то же время адвокат Оглоблина Максим Довгань отметил, что его подзащитный не согласен с квалификацией дела. Юрист объяснил это тем, что уголовное дело появилось после того, как Оглоблин написал явку с повинной и дал показания на других генералов — Халила Арсланова и Вадима Шамарина.

Довгань добавил, что генерала должны были освободить от ответственности по примечанию статьи 291.1 УК РФ. В ней говорится, что лицо, совершившее преступление по данной статье, освобождается от ответственности, если оно активно способствовало раскрытию дела. Гособвинитель в свою очередь просил суд назначить Оглоблину 12 лет и шесть месяцев лишения свободы.

Ранее бывший начальник ГУ связи, замначальника Генштаба ВС России бывший генерал-лейтенант Вадим Шамарин дал показания по делу Оглоблина. Факт дачи показаний подтвердил адвокат Владимир Шелупахин.