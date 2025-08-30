День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 07:18

«Просил строго не наказывать»: генерал ВС РФ признал вину во взяточничестве

Генерал Оглоблин признал вину в получении взятки от пермского завода «Телта»

Александр Оглоблин во время рассмотрения дела о получении взятки Александр Оглоблин во время рассмотрения дела о получении взятки Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Экс-начальник управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ генерал Александр Оглоблин заявил в своем последнем слове в суде, что признает вину в получении взятки в размере 12 млн рублей от пермского завода «Телта», сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из участников процесса. 235-й гарнизонный военный суд слушал дело в закрытом режиме.

Оглоблин заявил, что вину признает и раскаивается, что он помогал следствию и ущерба не причинил, просил суд его строго не наказывать, — уточнил собеседник агентства.

В то же время адвокат Оглоблина Максим Довгань отметил, что его подзащитный не согласен с квалификацией дела. Юрист объяснил это тем, что уголовное дело появилось после того, как Оглоблин написал явку с повинной и дал показания на других генералов — Халила Арсланова и Вадима Шамарина.

Довгань добавил, что генерала должны были освободить от ответственности по примечанию статьи 291.1 УК РФ. В ней говорится, что лицо, совершившее преступление по данной статье, освобождается от ответственности, если оно активно способствовало раскрытию дела. Гособвинитель в свою очередь просил суд назначить Оглоблину 12 лет и шесть месяцев лишения свободы.

Ранее бывший начальник ГУ связи, замначальника Генштаба ВС России бывший генерал-лейтенант Вадим Шамарин дал показания по делу Оглоблина. Факт дачи показаний подтвердил адвокат Владимир Шелупахин.

взятки
Минобороны РФ
суды
генералы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Могли ударить»: посол оценил безопасность российских дипломатов в Польше
«Украинцам давали больше»: наемник признался в краже оружия ВСУ
Назван средний заработок блогеров в 2025 году
«Очень трогательно»: Газманов о включении его песен в школьную программу
В Госдуме ответили, будут ли россияне отдыхать в Новый год
Российский город временно остался без морского транспорта
Стало известно, когда огласят приговор генералу Оглоблину
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 30 августа: инфографика
ЕГЭ и книги Прилепина: как готовятся к школе дети Терешиной, Суханкиной
«Сюрприз» для ВСУ у Дуная, удар по НПЗ: новости СВО на утро 30 августа
Страшное ДТП в Туве унесло жизни двух человек
Почти 90 БПЛА атаковали десяток регионов России
Побережье Японии сотрясли мощные подземные толчки
ВСУ ударили артиллерией по зданию ЗАГСа и дому многодетной семьи
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 30 августа
Дистанционные мошенники выманили у россиян 120 млрд рублей
ВСУ попытались атаковать завод под Самарой
Ким Чен Ын лично встретился с семьями погибших под Курском солдат КНДР
«Небывало высокий уровень»: Путин оценил экономические отношения РФ и Китая
«Просил строго не наказывать»: генерал ВС РФ признал вину во взяточничестве
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.