Экс-генерал Шамарин дал показания по делу генерала Оглоблина

Бывший начальник ГУ связи, замначальника Генштаба ВС России бывший генерал-лейтенант Вадим Шамарин дал показания по второму делу экс-начальника управления планирования связи ГУ связи генерал-майора Александра Оглоблина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Факт дачи показаний подтвердил адвокат экс-генерала Владимир Шелупахин.

В рамках уголовного дела обвиняемого Оглоблина был допрошен в качестве свидетеля осужденный Шамарин, — заявил собеседник агентства.

Ранее Оглоблин признал вину в получении взятки в 12 млн рублей от пермского завода «Телта» при исполнении гособоронзаказа. Уголовное дело было возбуждено после того, как генерал-майор написал явку с повинной и дал показания на других генералов — Халила Арсланова и Вадима Шамарина.

По версии следствия, Оглоблин получил крупную взятку при исполнении гособоронзаказа. Минобороны заключило контракты с ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“» на 1,2 млрд рублей. Генерал получил 12 млн рублей в обмен на общее покровительство. Оглоблин стал ключевым свидетелем.