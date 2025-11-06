Россиянка погибла при ударе дрона ВСУ по дому Гладков: женщина погибла при ударе дрона ВСУ по дому в Белгородской области

Жительница Белгородской области погибла в результате атаки украинского дрона на жилой дом в хуторе Михайловка Валуйского округа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, ВСУ целенаправленно били по мирному населению.

ВСУ совершили очередной целенаправленный удар по мирному населению. В Валуйском округе в хуторе Михайловка дрон ударил по частному домовладению. В результате детонации женщина погибла на месте, — написал Гладков.

Ранее в оперштабе региона сообщили, что ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью более 40 БПЛА и выпустили свыше восьми боеприпасов за сутки. В частности, в Белгородском районе были атакованы поселок Октябрьский, село Толоконное и хутор Церковный. Есть погибший, ранена женщина.

До этого стало известно, что оперативные службы обследуют дома в Волгограде, где были повреждены окна после атаки украинских БПЛА. По данным властей, в доме на улице Гаря Хохолова уже осуществлено поквартирное обследование, подача света, тепла и воды — в штатном режиме.

Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 75 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 49 БПЛА уничтожили над Волгоградской областью. По семь и шесть беспилотников сбили над Крымом и Воронежской областью.