06 ноября 2025 в 15:47

Школьник разлил токсичное вещество на уроке и попал в больницу

В Удмуртии школьник разлил бром во время урока химии и попал в больницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Удмуртии школьник разлил бром во время урока химии и попал в больницу, сообщил Telegram-канал «Ижевск с огоньком». Учеников временно перевели на дистанционное обучение.

Инцидент произошел в одной из школ Каракулинского района. Администрация учебного заведения принимает все меры для ликвидации последствий случившегося. Известно, что бром и его пары опасны для здоровья человека. В частности, вещество может приводить к ожогам кожи.

Ранее сообщалось, что четырехлетний мальчик из Санкт-Петербурга, который два года назад проглотил химическое вещество из набора «Юный химик», продолжает страдать от последствий отравления. Как рассказала мать ребенка, до сих пор не наблюдается значительных улучшений. Женщина добавила, что в настоящее время семья готовит иск к производителю детского химического набора.

До этого учитель одной из московских школ вылил на подростка опасный раствор брома. Инцидент случился на уроке химии. Мальчика госпитализировали с химическими ожогами. Раствор попал ребенку на ноги.

