Что должен уметь ребенок в 1 год: как выявить отставание в развитии?

Первый день рождения малыша — важная веха в его жизни и повод для родителей оценить достижения крохи. Что должен уметь ребенок в 1 год: к этому возрасту большинство детей активно ползают или делают первые самостоятельные шаги, произносят несколько простых слов, понимают обращенную речь и проявляют интерес к окружающему миру. Однако каждый малыш развивается в собственном темпе, и небольшие отклонения от норм не всегда сигнализируют о проблемах.

Зачем следить за развитием малыша?

Наблюдение за развитием ребенка в первый год жизни позволяет вовремя заметить возможные отклонения и скорректировать их. Регулярный контроль помогает понять, получает ли кроха достаточно внимания, правильно ли организована развивающая среда, нет ли неврологических или физических проблем, требующих вмешательства специалистов. Раннее выявление особенностей развития дает возможность начать коррекционную работу в самый благоприятный период, когда детская нервная система максимально пластична.

Норма или нет?

Заподозрить отставание можно через игру и повседневное общение. Если годовалый малыш не реагирует на свое имя, не следит взглядом за движущимися предметами, не пытается повторять простые действия за взрослыми или совсем не проявляет эмоций при общении с близкими — это повод насторожиться. Отсутствие попыток встать с опорой, полное нежелание брать игрушки или манипулировать предметами также требуют внимания. В таких случаях материнское чутье — ценный помощник, но окончательное решение о необходимости консультации узких специалистов лучше принимать вместе с педиатром и детским неврологом.

Что малыш умеет в год своей жизни — какие умения может продемонстрировать карапуз? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда не стоит волноваться

К году ребенок обычно уверенно сидит без поддержки, встает у опоры и передвигается вдоль нее приставным шагом. Многие карапузы делают первые самостоятельные шаги, хотя полноценная ходьба может сформироваться чуть позже. Малыш пытается самостоятельно пить из чашки, держит в руке ложку, захватывает мелкие предметы двумя пальцами. В речевом развитии появляются первые осмысленные слова: «мама», «папа», «дай», «на». Кроха понимает простые просьбы, машет ручкой на прощание, играет в ладушки. Он узнает близких людей, радуется их появлению, может показать части тела на себе или игрушке. Интерес к геометрическим фигурам только зарождается — малыш учится вкладывать предметы друг в друга, собирать простую пирамидку.

Годовалый возраст открывает новый этап в жизни семьи: ребенок становится активным исследователем, демонстрирует первые навыки самостоятельности и социального взаимодействия. Тем, кто интересуется, что должен уметь ребенок в 1 год, важно помнить: нормы развития ориентировочные, и небольшие индивидуальные различия естественны. Главное — обеспечить малышу любовь, безопасную среду для исследований и своевременную медицинскую поддержку при необходимости.

