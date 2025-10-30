Психолог назвала неочевидный способ борьбы с негативными эмоциями

Взаимодействие с животными, в том числе йога с участием питомцев, поможет снизить уровень стресса, заявила «Радио 1» психолог Юлия Юданова. По ее словам, такой досуг заряжает положительными эмоциями, а также погружает человека в атмосферу доверия и спокойствия.

Психологи Аарон Бек и Аарон Катчер доказали положительное влияние на процесс выздоровления одиноких людей, имеющих домашних питомцев. Тактильный контакт способствовал улучшению работы нервной системы и снимал стресс. Выздоровление пациентов с питомцами шло быстрее, а их смертность была гораздо ниже, — рассказала Юданова.

Она отметила, что общение с животными не только спасает человека от одиночества и негативных эмоций, но и улучшает самооценку вкупе с состоянием здоровья. Эксперт добавила, что, в частности, урчание кошек снижает артериальное давление и нормализует ритм сердца.

Ранее психотерапевт Анастасия Кардиакос заявила, что женщины при стрессе могут уходить в шопоголизм. По ее словам, в той же ситуации некоторые мужчины будут пить алкоголь и играть в азартные игры.