Психолог рассказал, как женщины и мужчины реагируют на стресс

Женщины при стрессе могут уходить в шопоголизм, заявила психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос. По ее словам, которые передает «Радио 1», в той же ситуации некоторые мужчины будут пить алкоголь и играть в азартные игры.

Женщины могут уходить в шопоголизм. <…> Алкоголь и игромания — аддикции, соответствующие стереотипу мужского поведения. Это быстро и радикально меняет сознание и создает иллюзию ухода от проблемы, — заявила Кардиакос.

Ранее академик РАН врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что клинические испытания препарата от стресса, о котором сообщили японские ученые, займут не менее пяти лет. По его словам, на данном этапе средство прошло проверку только на лабораторных мышах.