Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 18:02

Психолог рассказал, как женщины и мужчины реагируют на стресс

Психолог Кардиакос: женщины при стрессе могут уходить в шопоголизм

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Женщины при стрессе могут уходить в шопоголизм, заявила психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос. По ее словам, которые передает «Радио 1», в той же ситуации некоторые мужчины будут пить алкоголь и играть в азартные игры.

Женщины могут уходить в шопоголизм. <…> Алкоголь и игромания — аддикции, соответствующие стереотипу мужского поведения. Это быстро и радикально меняет сознание и создает иллюзию ухода от проблемы, — заявила Кардиакос.

Ранее академик РАН врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что клинические испытания препарата от стресса, о котором сообщили японские ученые, займут не менее пяти лет. По его словам, на данном этапе средство прошло проверку только на лабораторных мышах.

алкоголь
женщины
мужчины
психологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Это не снотворное: от чего умер шахмастист Народицкий, при чем тут Крамник
«Новая жизнь»: Диброва показала поклонникам свое любовное гнездышко
Заворотнюк, жизнь в США, бездетность: куда пропала Екатерина Дубакина
В Сибири педофил-педагог лишился свободы на более 10 лет
Барнаульский маньяк обжаловал приговор за убийства женщин
Стало известно решение суда по аресту экс-замглавы метрополитена Москвы
Неизвестные существа искусали российских туристов во Вьетнаме
Посмертная маска Высоцкого не ушла с молотка из-за высокой цены
Педофил изнасиловал третьеклассницу после побега из тюрьмы
Суд арестовал экс-зампреда ульяновского правительства Пушкарева
«Да здравствует Путин»: украинскую активистку шокировали прохожие в Италии
Коварные кровопийцы выжили работников Google из офиса в Нью-Йорке
Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 году
Эксперт предупредил о главном риске ипотеки от МФО
В Раде заявили о кризисе партии Зеленского
Посадите в октябре — весной весь сад в персиковых шапках. Когда все только просыпается, он уже во всей красе, и так каждый год
Ведущую «Мужского и женского» выписали из больницы
В поисках мифа: 7 затерянных городов, которые не найдены
На Западе объяснили, почему ЕС примет любые условия США по Украине
«Вижу в этом возможность»: Стубб озвучил России новое предложение по СВО
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают
Семья и жизнь

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.