17 октября 2025 в 12:53

Академик РАН ответил, когда россиянам станет доступна «вакцина от стресса»

Академик Онищенко: вакцина от стресса станет доступна минимум через пять лет

Клинические испытания препарата от стресса, о котором сообщили японские ученые, займут не менее пяти лет, заявил NEWS.ru академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. Так он прокомментировал сообщение о том, что ученые из университетов Осаки, Тоямы, Хиросимы и Кагосимы создали новое вещество PA-915, которое может стать основой для быстродействующих антидепрессантов. По его словам, на данном этапе средство прошло проверку только на лабораторных мышах.

Пока что препарат от стресса испытан только на мышах. Как правило, проходит от пяти до семи лет, прежде чем любое лекарство начинают использовать люди. Поэтому говорить о том, что препарат от стресса появится завтра — рано. Это не вакцина. Он связывается с кетамином, который используют и для наркоза, и для обезболивания. Видимо, все-таки речь идет не об иммунобиологическом препарате. Порадуемся за японских коллег, но будем и сами над этим работать, — пояснил Онищенко.

Ранее клинический фармаколог Андрей Кондрахин заявил, что продажа таблеток поштучно противоречит федеральному законодательству. По его словам, аптеки не имеют права отпускать лекарства без первичной упаковки, даже если речь идет об одном блистере.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
