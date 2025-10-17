Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 02:30

Фармаколог ответил, законна ли поштучная продажа таблеток в аптеках

Фармаколог Кондрахин: продажа таблеток поштучно нарушает федеральный закон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажа таблеток поштучно противоречит федеральному законодательству, заявил NEWS.ru клинический фармаколог Андрей Кондрахин. По его словам, аптеки не имеют права отпускать лекарства без первичной упаковки, даже если речь идет об одном блистере.

Допустим, на курс надо выпить 40 таблеток, а в упаковке они идут по 10 или по 30. Человеку приходится покупать вторую упаковку для того, чтобы завершить курс лечения. Здесь я вижу смысл для того, чтобы можно было действительно разделить таблетки и получить необходимое количество. Но есть одно но: у нас нет возможности отдавать таблетки без первичной и вторичной упаковки. У нас есть федеральный закон, который четко указывает, как должна выглядеть упаковка, как должен приниматься и храниться товар, — пояснил Кондрахин.

Он отметил, что в некоторых случаях человек хочет купить одну таблетку, не нуждаясь в упаковке, например, если у него болит голова. Однако, подчеркивает фармаколог, такие средства обычно продаются в упаковках от 10 до 40 таблеток, и разделить их физически может быть сложно.

Производитель кладет первичную упаковку и гарантирует сохранность лекарства. А если мы ее нарушаем, как больной поймет, что это нужная таблетка? Как сделает аптека, чтобы эти упаковки у них находились? Кто им будет поставлять эти упаковки? Кто возьмет на себя такой труд, чтобы эти блистеры закатывать? Надо очень хорошо продумать, потому что по закону мы не можем выдавать даже блистер без первичной упаковки, — заключил Кондрахин.

Ранее врач-терапевт Екатерина Сысоева заявила, что аспирин может привести к гастриту и язве желудка. По ее словам, этот препарат раздражает слизистую оболочку желудка при неконтролируемом приеме, что может вызвать кровотечения.

