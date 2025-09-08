Врач раскрыла страшные побочные эффекты аспирина

Аспирин способен спровоцировать развитие гастрита и язвы желудка, рассказала в беседе с NEWS.ru заведующая отделением профилактики Красногорской больницы, врач-терапевт Екатерина Сысоева. Также, по ее словам, этот препарат при бесконтрольном приеме раздражает слизистую желудка, в результате чего могут возникнуть кровотечения.

Несмотря на эффективность, аспирин имеет ряд серьезных побочных эффектов. Может возникнуть раздражение слизистой желудка, желудочно-кишечные кровотечения, повысится риск гастрита, язвы, геморрагического инсульта. Длительный бесконтрольный прием аспирина особенно опасен для пожилых и людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, — пояснила Сысоева.

По ее словам, при бесконтрольном приеме препарата у детей может развиться синдром Рея — это редкое, но опасное осложнение, поражающее печень и мозг. Врач напомнила, что именно поэтому аспирин не рекомендуется использовать младшим школьникам и подросткам.

Ранее преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ кардиолог Вадим Закиев сообщил, что аспирин действительно эффективен при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, однако его бесконтрольный прием может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. По словам медика, этот препарат противопоказан при активных язвенных поражениях и кровотечениях.