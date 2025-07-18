Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 10:42

Фармаколог предупредил об опасности приема просроченных лекарств

Фармаколог Абизов заявил, что прием просроченных таблеток чреват отравлением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прием просроченных таблеток грозит токсическим отравлением, заявил Pravda.Ru фармаколог Евгений Абизов. Большинство таблеток содержат химиотерапевтические компоненты, активность которых со временем снижается из-за деградации или взаимодействия между веществами.

Это окисление, гидролиз и так далее. И плюс еще правила хранения: помещение должно быть соответствующее, температура, влажность и так далее. С фитопрепаратами просто речь идет об их действии. А с химиопрепаратами возможность еще и токсического эффекта, — предупредил Абизов.

Врач призвал следить за условиями хранения лекарств и не принимать препараты с истекшим сроком годности по аналогии с пищевыми продуктами. Он отметил, что передача просроченных лекарств третьим лицам категорически недопустима.

Терапевт Анастасия Тимощенко ранее заявила, что такие заболевания, как ВИЧ, туберкулез и инфекции, вызванные стафилококком, стали устойчивее к большинству противовирусных лекарств. По ее словам, это происходит из-за мутации возбудителей инфекций.

лекарства
препараты
безопасность
фармакология
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прокурор оформил две квартиры для малоимущих семей на своих детей
«Кроме геноцида»: продолжение власти Пашиняна назвали худшей трагедией
Тренды интерьера-2025: стильно и недорого
В Госдуме раскритиковали траты на концерты к юбилею Победы над Японией
Зеленский поручил Умерову заняться переговорами на новой должности
Автор песни «Выйду в поле с конем» объяснил феномен ее популярности
Раскрыто главное желание Зеленского
«Гнойник в центре Европы»: депутат Рады разнес Киев из-за одного решения
Стало известно о прорыве обороны в Волчанске
Рубль ослабнет в августе? Курс доллара сегодня, 18 июля, что с евро и юанем
Более десятка солдат ВСУ не выдержали давления армии России и дезертировали
«Это сигнал»: в Раде объяснили отказ США одобрить Умерова в качестве посла
Страны Евросоюза утвердили 18-й пакет антироссийских санкций
Стало известно, что будет с инфляцией к концу 2025 года
Россиянка решила отсудить у Минфина 2 млн рублей
Собака набросилась на семилетнюю девочку под Иркутском
Россияне объявили войну «Пятерочке» и «Магниту» из-за цен на пакеты
«Сидят в запасе и радуются»: Мостовой разнес российских футболистов РПЛ
Экономист предсказал, что будет с ключевой ставкой в июле
Дебошир забрызгал кровью банкомат в торговом центре и попал на видео
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Как оформить авто, если его хозяин умер
Общество

Как оформить авто, если его хозяин умер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.