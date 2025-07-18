Фармаколог предупредил об опасности приема просроченных лекарств

Прием просроченных таблеток грозит токсическим отравлением, заявил Pravda.Ru фармаколог Евгений Абизов. Большинство таблеток содержат химиотерапевтические компоненты, активность которых со временем снижается из-за деградации или взаимодействия между веществами.

Это окисление, гидролиз и так далее. И плюс еще правила хранения: помещение должно быть соответствующее, температура, влажность и так далее. С фитопрепаратами просто речь идет об их действии. А с химиопрепаратами возможность еще и токсического эффекта, — предупредил Абизов.

Врач призвал следить за условиями хранения лекарств и не принимать препараты с истекшим сроком годности по аналогии с пищевыми продуктами. Он отметил, что передача просроченных лекарств третьим лицам категорически недопустима.

Терапевт Анастасия Тимощенко ранее заявила, что такие заболевания, как ВИЧ, туберкулез и инфекции, вызванные стафилококком, стали устойчивее к большинству противовирусных лекарств. По ее словам, это происходит из-за мутации возбудителей инфекций.