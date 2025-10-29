Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 10:30

Как наладить отношения с подростком: ищем ключик к сложному возрасту

Как наладить отношения с подростком: ищем ключик к сложному возрасту Как наладить отношения с подростком: ищем ключик к сложному возрасту Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гармония в отношениях с подростком возможна, если понимать природу его поведения и строить общение на уважении и терпении. Как наладить отношения с подростком — ответ прост: через принятие, диалог и поддержку, а не контроль и давление. В этот непростой период важно помнить, что резкие смены настроения и конфликты — не признак плохого характера, а часть естественного взросления.

Гормоны или вредность?

Подростковый возраст — это время гормональной перестройки организма, когда уровень тестостерона и эстрогена резко возрастает, влияя на эмоции, поведение и восприятие мира. Это не капризы и не бунт ради бунта, а сложный процесс формирования личности. Многие родители склонны считать подростков неуправляемыми, но на самом деле молодежь проходит через внутренний кризис идентичности, пытаясь понять, кто они такие и каково их место в мире. Это не плохой характер — это поиск себя.

Вечный конфликт отцов и детей

Еще в XIX веке писатели отмечали сложность переходного возраста. В прозе и поэзии подростковый период часто изображался как время бурных чувств, противоречий и внутренней борьбы. Лев Толстой в «Детстве» и «Отрочестве» подробно описывал мучительные размышления героя о чести, совести и признании. Тургенев в «Отцах и детях» показал глубокий разрыв поколений, где конфликт между юношей и старшим поколением становится символом эпохи. Эти произведения подчеркивают: трудности в общении с подростками — не новое явление, а вечная тема человеческого развития.

Гармония в отношениях с подростком — как преодолеть «колючий» возраст ребенка Гармония в отношениях с подростком — как преодолеть «колючий» возраст ребенка Фото: Shutterstock/FOTODOM

Советы психологов для родителей

Современная психология предлагает родителям несколько проверенных подходов. Во-первых, важно слушать подростка, не перебивая и не осуждая, даже если его мысли кажутся наивными. Во-вторых, стоит давать ему пространство для самостоятельности: разрешать принимать решения, неся за них ответственность. В-третьих, необходимо сохранять стабильность в правилах семьи, но обсуждать их вместе, а не навязывать сверху.

Помоги себе сам

Подросткам же стоит помнить: вы не одни в своих переживаниях. Первый совет — найдите способ выражать эмоции: ведите дневник, рисуйте, занимайтесь спортом. Второй — не бойтесь обращаться за поддержкой к взрослым, которым доверяете. Третий — помните, что изменения в теле и настроении временные, и со временем вы научитесь управлять своими чувствами.

Как наладить отношения с подростком, зависит от обеих сторон. Важно строить общение на доверии, а не на контроле, понимать причины поведения и давать возможность расти. Главный совет тем, кто ищет гармонии: будьте рядом, но не давите, слушайте, а не поучайте. И помните: этот сложный возраст пройдет, оставив место зрелым и теплым отношениям.

Ранее мы рассказывали, почему подростки поддерживают участие в трендах.

советы
дети
подростки
общество
семья
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 октября: где сбои в РФ
Идеален к чаю: готовим заливной пирог с капустой — быстрый рецепт
«План для достижения победы»: на Западе сообщили Киеву неприятные новости
«Это ребячество»: Карлсон раскритиковал страны Запада за позицию по Крыму
Поклонская высказалась о секспросвете для первоклассников
Погода в Москве в среду, 29 октября: в столице ударят трескучие морозы?
В России наступил «вейповый голод»
Во Франции пытаются разобраться в менталитете россиян
Совфед поддержал закон о круглогодичном призыве
Православным дали советы, как провести Дмитриевскую родительскую субботу
«Уничтожено полностью»: россиянин раскрыл последствия урагана на Ямайке
Стало известно о новой жертве фигуранта дела Ларисы Долиной
Подростки устроили ДТП на чужой машине и попытались скрыться
Раскрыто число сбитых в Орловской области «ночных» БПЛА
В одном регионе России запретили продавать энергетики по ночам
Союзник США в Азии стал отдаляться от НАТО
Медведчук раскрыл, как Зеленский может спасти окруженных солдат ВСУ
В ФТС описали ситуацию с очередями из фур на границе России и Казахстана
Российские регионы могут получить право на жесткие меры против никотина
Раскрыто место похорон Романа Попова
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.