Еще одна страна готовится оградить детей от соцсетей Турецкие власти внесут закон о запрете соцсетей для детей до 15 лет в январе

Турция планирует уже в январе внести в парламент законопроект, запрещающий детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями, сообщает газета Sabah со ссылкой на источники в правящей партии. Закон станет частью пакета инициатив, связанных с защитой молодежи в цифровой среде.

Вопрос будет рассмотрен профильной парламентской комиссией. Данная мера продолжит политику ограничений: с августа 2024 года в стране уже заблокированы популярные среди подростков платформы Roblox и Discord по решению суда из-за контента, связанного с насилием над детьми.

Ранее Австралия ввела обязательное возрастное ограничение в 16 лет для регистрации в социальных сетях, став первой страной в мире, которая законодательно запретила детям доступ к подобным платформам. Новый закон, вступивший в силу с 10 декабря 2025 года, направлен на защиту психического здоровья молодого поколения.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что в 2026 году в России необходимо ввести возрастные ограничения на социальные сети для безопасности детей. По его мнению, этот шаг будет способствовать поддержанию психического благополучия молодежи.