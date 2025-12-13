Юрист раскрыла, могут ли учителя принуждать школьниц смывать макияж

Учителя не имеют права насильно смывать косметику с лиц школьниц, заявила NEWS.ru юрист Екатерина Нечаева. По ее словам, при наличии ограничения во внутреннем уставе образовательного учреждения, преподаватели могут попросить ребенка удалить следы макияжа в корректной форме.

Ограничения по внешнему виду могут регламентироваться внутренним уставом учебного заведения. В случае такого запрета в школе преподаватель может в корректной форме это объяснить, потому что на школу возложена не только образовательная, но и воспитательная функция. Как раз в целях воспитания учитель может в корректной форме на перемене провести беседу с ученицей, объяснить, почему нельзя находиться в таком вот виде, и попросить тактично при помощи средств убрать макияж с лица. Но действовать насильно, а уж тем более тащить и лично умывать ребенка мылом учитель не имеет права, — заявила Нечаева.

Ранее в нытвенской школе Пермского края учительница насильно отвела семиклассницу в туалет, чтобы школьница смыла макияж со своего лица. На этот случай обратила внимание директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. По ее словам, подобные ситуации, не являются редкостью.