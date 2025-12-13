Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 18:35

«Чеховский юмор»: Медведева об взаимоотношениях Нагиева и Крыжовникова

Актриса Медведева: Нагиев и Крыжовников на съемках «Елки-12» общались на «вы»

Актер Дмитрий Нагиев и режиссер Жора Крыжовников Актер Дмитрий Нагиев и режиссер Жора Крыжовников Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Актер Дмитрий Нагиев и режиссер Жора Крыжовников (настоящее имя — Андрей Першин) на съемках фильма «Елки-12» установили особые отношения на площадке, рассказала корреспонденту NEWS.ru актриса Ирина Медведева. Обе стороны обращаются друг к другу исключительно на «вы», пояснила артистка.

Конечно же, было очень интересно наблюдать за их взаимоотношениями с Дмитрием. Как работает Жора и Дмитрий — это высокие отношения, это всегда имя, отчество. <…> Это, конечно, какой-то чеховский юмор на площадке в работе самого режиссера с актером, — поделилась Медведева.

Отмечается, что в 2025 году под руководством Крыжовникова вышли ленты «Москва слезам не верит. Все только начинается», «Тысяча „нет“ и одно „да“» и «Фишер. Затмение». Также до конца года ожидается премьера сериала «Санкционер» с Нагиевым и певицей Юлией Зиверт (Zivert).

Ранее Медведева призналась, что фильм «Елки-12» снимали сразу четыре режиссера. По ее словам, в итоге лента стала киноальманахом, состоящим из разных новелл. Такой подход — отличительная особенность всей серии, добавила актриса.

