Звезда «Красотки на всю голову» объявила о разводе Эми Шумер сообщила о разводе с шеф-поваром после семи лет брака

Актриса Эми Шумер официально заявила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) о разводе с шеф-поваром Крисом Фишером, супруги были женаты семь лет. По ее словам, пара продолжит вместе воспитывать сына.

Мы с Крисом приняли трудное решение расторгнуть наш брак после семи лет совместной жизни. Мы очень любим друг друга и будем продолжать уделять основное внимание воспитанию нашего сына, — написала Шумер.

Отмечается, что слухи о разрыве отношений звезды «Красотки на всю голову» ходили давно: пара не живет вместе уже несколько месяцев. Кроме того, Шумер удалила супруга из подписчиков в соцсетях, выставила на продажу дома в Бруклине и Новом Орлеане, а также сняла обручальное кольцо.

