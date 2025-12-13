Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 18:56

Звезда «Красотки на всю голову» объявила о разводе

Эми Шумер сообщила о разводе с шеф-поваром после семи лет брака

Эми Шумер Эми Шумер Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Актриса Эми Шумер официально заявила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) о разводе с шеф-поваром Крисом Фишером, супруги были женаты семь лет. По ее словам, пара продолжит вместе воспитывать сына.

Мы с Крисом приняли трудное решение расторгнуть наш брак после семи лет совместной жизни. Мы очень любим друг друга и будем продолжать уделять основное внимание воспитанию нашего сына, — написала Шумер.

Отмечается, что слухи о разрыве отношений звезды «Красотки на всю голову» ходили давно: пара не живет вместе уже несколько месяцев. Кроме того, Шумер удалила супруга из подписчиков в соцсетях, выставила на продажу дома в Бруклине и Новом Орлеане, а также сняла обручальное кольцо.

Ранее американская певица Майли Сайрус подтвердила информацию о помолвке с артистом Максом Морандо. Слухи о том, что исполнительница выходит замуж, возникли после совместного выхода пары в свет. Артистка появилась на премьере фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: Пламя и пепел» в Лос-Анджелесе с кольцом на безымянном пальце.

