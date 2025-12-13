Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 13:11

Эрдоган поделился впечатлениями от переговоров с Путиным

Эрдоган назвал переговоры с Путиным в Ашхабаде успешными

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Ашхабаде Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Ашхабаде Фото: Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня»/kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал успешными и плодотворными переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, которые состоялись в Ашхабаде 12 декабря. По его словам, которые приводит телеканал NTV, отношения обеих стран имеют глубокие исторические корни и основаны на доверии.

Я особо подчеркнул, что жду его в любой момент. Поэтому мы договорились, что нам необходимо встретиться в кратчайшие сроки. Он ответил: «Я выполню свое обещание». <...> В основном мы обсуждали войну и мирные усилия. Как и все другие участники, господин Путин очень хорошо знает позицию Турции по этому вопросу. Мы считаем, что эта война должна была закончиться уже давно, — заявил Эрдоган.

Ранее в канцелярии турецкого лидера сообщили, что Эрдоган подтвердил готовность Анкары принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине в любом формате. Кроме того, он поддержал предложение о частичном прекращении огня с отказом от ударов по объектам энергетики и портам.

Также во время переговоров зашла речь о замороженных российских активах. В ходе встречи лидеры стран обсудили двусторонние отношения Турции и России и комплексные усилия по обеспечению мира в украинско-российском конфликте.

Турция
Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Харьков 13 декабря: замерзшие трупы, что в Купянске
Стали известны детали ЧП в екатеринбургской Музкомедии
Лидер «Оренбургских киллеров» попался в руки закона
Погода в Москве в воскресенье, 14 декабря: ждать ли морозов и снегопадов
Россиянка рассказала о трудностях жизни с мужем-турком
ЮАР обратилась с призывом к странам G20
Роналду станет частью популярной кинофраншизы
Два поезда не поделили пути в российском регионе
Лукашенко приравнял агрессию против союзника к нападению на Белоруссию
Умные игрушки для собак и кошек: обзор гаджетов для счастья питомца
Член ОП ответил, почему ВСУ отправили тысячи бывших заключенных в Купянск
Экс-сенатора уличили в мошенничестве и объявили в розыск
Третье транспортное кольцо Москвы парализовало из-за аварии
Россиянин стал фигурантом дела о контрабанде животных на 6 млн рублей
Грузовик влетел в трубопровод и оставил без газа 100 домов
«Позорные действия»: в ГД ответили на удар ВСУ по Саратову
Два десятка машин размотало на трассе из-за мощного снегопада
Уход Месси обернулся беспорядками на стадионе в Калькутте
«Роснано» подала иск к Чубайсу почти на 12 млрд рублей
«Мир не за горами»: Эрдоган рассказал о планах после встречи с Путиным
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.