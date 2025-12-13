Эрдоган поделился впечатлениями от переговоров с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал успешными и плодотворными переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, которые состоялись в Ашхабаде 12 декабря. По его словам, которые приводит телеканал NTV, отношения обеих стран имеют глубокие исторические корни и основаны на доверии.

Я особо подчеркнул, что жду его в любой момент. Поэтому мы договорились, что нам необходимо встретиться в кратчайшие сроки. Он ответил: «Я выполню свое обещание». <...> В основном мы обсуждали войну и мирные усилия. Как и все другие участники, господин Путин очень хорошо знает позицию Турции по этому вопросу. Мы считаем, что эта война должна была закончиться уже давно, — заявил Эрдоган.

Ранее в канцелярии турецкого лидера сообщили, что Эрдоган подтвердил готовность Анкары принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине в любом формате. Кроме того, он поддержал предложение о частичном прекращении огня с отказом от ударов по объектам энергетики и портам.

Также во время переговоров зашла речь о замороженных российских активах. В ходе встречи лидеры стран обсудили двусторонние отношения Турции и России и комплексные усилия по обеспечению мира в украинско-российском конфликте.