Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 18:49

Избитый в Астрахани тренер рассказал о своем состоянии

Тренер Заикин находится в отделении нейрохирургии после избиения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Тренер гандбольного клуба «Динамо» из Астрахани Георгий Заикин рассказал, что находится в больнице после конфликта с избиением, передает РИА Новости. Он лежит в отделении нейрохирургии.

Состояние более-менее, лежу в нейрохирургии, на данный момент меня привезли для дачи показаний, возбуждают уголовное дело, — поделился Заикин.

Георгию Заикину 49 лет. Он известен не только своей работой в клубе «Динамо», но и руководством «Астраханочкой» и женской сборной Казахстана по гандболу. Также он занимал руководящие должности в московском ЦСКА и краснодарском СКИФе.

Ранее стало известно, что Заикин пострадал в результате дорожного инцидента. Вечером, возвращаясь с тренировки, его автомобиль подрезал водитель BMW. В результате маневра машина тренера оказалась на обочине и получила повреждения. Водитель BMW затем начал выламывать дверь автомобиля Заикина и угрожал ему физической расправой. После этого он избил тренера, который потерял сознание. Заикин также рассказал, что напавший на него человек ранее был задержан за стрельбу, дрифт и нарушение общественного порядка.

тренеры
избиения
больницы
травмы
нейрохирургия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дипломат опроверг миф о влиянии США на белорусско-российские отношения
Белоусов провел встречу с военными корреспондентами
Британский журналист предупредил Украину о скорой утрате Одессы
Центр «Россия» представил новую интерактивную сказочную выставку
ЧП повлияло на движение поездов в Самару и Москву
Суд выяснил новые подробности о компаниях Иванова
Сборную Аргентину могут отстранить от ЧМ-2026
«Обвал» ипотечного рынка, Gucci Mane в Москве, удар по Одессе: что дальше
«Не дают покоя гитлеровские лавры»: в ГД высказались о новых планах СБУ
«Никаких гадких вопросов»: Лукашенко поставил журналистке строгое условие
Смешиваю творог и лимон: свежая намазка для бутербродов!
Названа одна из причин «тихого» инфаркта
Радиоперехват раскрыл состояние бойцов «Азова» на Рубцовском направлении
Израиль подтвердил ликвидацию одного из организаторов атаки в 2023 году
Эйсмонт рассказала, куда отправили 100 помилованных Лукашенко осужденных
Главная елка Саратова рухнула
В Росгвардии опровергли слухи о наказании повара, снявшего видео с Macan
Промсвязьбанк подсчитал стоимость Домодедово перед приватизацией
Роскосмос обсудит с NASA перекрестные полеты на МКС
Новогодняя история возвращается: яркие кадры с кинопремьеры «Елки-12»
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Такую вкуснятину на ужин из фарша вы еще по-быстрому не готовили: ленивые котлеты по-киевски
Общество

Такую вкуснятину на ужин из фарша вы еще по-быстрому не готовили: ленивые котлеты по-киевски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.