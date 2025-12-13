Избитый в Астрахани тренер рассказал о своем состоянии Тренер Заикин находится в отделении нейрохирургии после избиения

Тренер гандбольного клуба «Динамо» из Астрахани Георгий Заикин рассказал, что находится в больнице после конфликта с избиением, передает РИА Новости. Он лежит в отделении нейрохирургии.

Состояние более-менее, лежу в нейрохирургии, на данный момент меня привезли для дачи показаний, возбуждают уголовное дело, — поделился Заикин.

Георгию Заикину 49 лет. Он известен не только своей работой в клубе «Динамо», но и руководством «Астраханочкой» и женской сборной Казахстана по гандболу. Также он занимал руководящие должности в московском ЦСКА и краснодарском СКИФе.

Ранее стало известно, что Заикин пострадал в результате дорожного инцидента. Вечером, возвращаясь с тренировки, его автомобиль подрезал водитель BMW. В результате маневра машина тренера оказалась на обочине и получила повреждения. Водитель BMW затем начал выламывать дверь автомобиля Заикина и угрожал ему физической расправой. После этого он избил тренера, который потерял сознание. Заикин также рассказал, что напавший на него человек ранее был задержан за стрельбу, дрифт и нарушение общественного порядка.