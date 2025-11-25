День матери
25 ноября 2025 в 19:01

Врачи из региона впервые установили ребенку стимулятор блуждающего нерва

В Свердловской области врачи имплантировали стимулятор блуждающего нерва ребенку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Врачи-нейрохирурги Свердловской областной детской клинической больницы впервые в регионе имплантировали ребенку стимулятор блуждающего нерва для лечения эпилепсии, сообщили в пресс-службе местного Министерства здравоохранения. Миниатюрный аппарат генерирует электрические импульсы, помогающие блокировать «неправильную» активность головного мозга, снижая частоту и интенсивность приступов.

Уточняется, что электронное устройство медики установили под кожу пятилетнего пациента в области ключицы, а электроды подсоединили к левому блуждающему нерву.

В прошлом ребенок страдал от частых и тяжелых приступов, происходивших более 10 раз в сутки. Лекарства оказались неэффективны, поскольку его форма заболевания фармакорезистентная. Теперь у малыша появился реальный шанс на улучшение качества жизни, подчеркнули в Минздраве.

Ранее в РФ выполнили первую операцию по удалению неоперабельной опухоли у ветерана боевых действий. С задачей справились специалисты Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна.

Свердловская область
операции
врачи
дети
нейрохирургия
