Врачи из региона впервые установили ребенку стимулятор блуждающего нерва

Врачи-нейрохирурги Свердловской областной детской клинической больницы впервые в регионе имплантировали ребенку стимулятор блуждающего нерва для лечения эпилепсии, сообщили в пресс-службе местного Министерства здравоохранения. Миниатюрный аппарат генерирует электрические импульсы, помогающие блокировать «неправильную» активность головного мозга, снижая частоту и интенсивность приступов.

Уточняется, что электронное устройство медики установили под кожу пятилетнего пациента в области ключицы, а электроды подсоединили к левому блуждающему нерву.

В прошлом ребенок страдал от частых и тяжелых приступов, происходивших более 10 раз в сутки. Лекарства оказались неэффективны, поскольку его форма заболевания фармакорезистентная. Теперь у малыша появился реальный шанс на улучшение качества жизни, подчеркнули в Минздраве.

