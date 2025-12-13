Стало известно, кто будет ответчиком по иску «Роснано» на 12 млрд рублей

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс указан в качестве одного из соответчиков в иске госкорпорации на 11,9 млрд рублей, пишет газета «Ведомости». По информации издания, в иске утверждается, что инвестиции на создание магниторезистивной памяти были потрачены на безвозвратное финансирование сторонних юридических лиц.

Фактически весь объем инвестированных средств был израсходован не на достижение заявленных целей проекта, а на безвозвратное финансирование сторонних юридических лиц, в том числе с иностранным участием, — заявили в «Роснано».

В публикации говорится, что среди ответчиков также значатся бывшие члены правления «Роснано» Юрий Удальцов, Олег Киселев, Владимир Аветисян, Сергей Калюжный, а также кураторы проекта Андрей Кушнарев и Дмитрий Лисенков. По словам директора по особым поручениям «Роснано» Евгения Фролова, это часть планомерной работы по восстановлению капитала, прав и репутации госкомпании.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с действующим руководителем «Роснано» Сергеем Куликовым заявил, что финансовое состояние компании изменилось к лучшему. По его словам, «оздоровление» практически подошло к завершению.