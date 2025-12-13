Идеальное тайное трио: намазка для брускетт, которая заменит мясо

Яйца, грецкие орехи и йогурт становятся идеальным трио, если превратить их в нежный крем с неожиданными акцентами кунжута и лимона. Такая паста отлично подходит как универсальная намазка на бутерброды, брускетту, канапе для уютного завтрака или новогоднего фуршета. Орехи дают хруст и сытность, йогурт — легкость, а кунжут и лимонный сок выводят вкус на ресторанный уровень.

Для намазки подготовьте: 3 вареных яйца, 50 г грецких орехов, 120 г густого несладкого йогурта, 1 зубчик чеснока, 1 ст. л. пасты тахини или обжаренного кунжута, 1–2 ч. л. лимонного сока, соль и перец по вкусу. Орехи слегка подсушите на сухой сковороде до аромата, яйца мелко порубите, чеснок раздавите ножом. Смешайте яйца с орехами, йогуртом, тахини, чесноком и лимоном, приправьте, пробейте блендером до кремовой текстуры или просто хорошо разомните вилкой.

Готовая масса отлично держит форму и не течет, поэтому из нее получаются стабильные намазки на бутерброд, брускетту, канапе — удобно отсаживать из кондитерского мешка или выкладывать ложкой. Подавайте пасту на поджаренном багете, ржаных тостах или мини-крекерах, дополняя ломтиками огурца, зеленью, гранатовыми зернами или полосками вяленого помидора. Такая закуска делает даже самый простой стол ярче и помогает использовать доступные продукты по-новому.

