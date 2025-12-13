Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Лыжник Коростелев получил шанс на участие в Олимпиаде

Савелий Коростелев Савелий Коростелев Фото: Егор Алеев/ТАСС
Российскому лыжнику Савелию Коростелеву удалось получить квоту на участие в Олимпиаде 2026 года в спринтерской гонке, сообщает «Спорт-Экспресс». Сегодня, 13 декабря, спортсмен выступил в квалификации спринта на третьем этапе Кубка мира в Давосе.

Коростелев занял 52-е место, что не позволило ему пройти в четвертьфинал, однако 22-летний лыжник выполнил условия отбора на Олимпиаду, которая состоится в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года. Он участвует в соревнованиях в нейтральном статусе. Квоты не являются именными и выдаются на страну.

Коростелев — представитель лыжной династии и один из сильнейших молодых спортсменов в сборной России. Он является двукратным чемпионом России (сезоны 2023/24 и 2024/25), двукратным чемпионом мира среди юниоров (2022), а также двукратным победителем Спартакиады молодежи России (2023, 2024).

Ранее сообщалось, что российская лыжница Дарья Непряева успешно прошла квалификацию и завоевала квоту на участие в Олимпийских играх 2026 года в Италии. Спортсменка заняла 39-е место, но ее выступление позволило выполнить олимпийский квалификационный норматив. Она уступила победительнице, шведке Йонне Сундлинг, всего 9,67 секунды.

Олимпиада
лыжники
соревнования
Олимпийские игры
