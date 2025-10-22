Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 17:18

Детский психолог объяснила, почему подростки участвуют в популярных трендах

Психолог Дугенцова: подростки участвуют в трендах для принадлежности к группе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подростки зачастую участвуют в трендах не из злого умысла, а из-за желания принадлежать к определенной группе, рассказала Общественной Службе Новостей практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугенцова. Она отметила, что запреты в этом случае не принесут пользы.

Важно, наоборот, говорить с ребенком о том, зачем он хочет участвовать в трендах, и вместе обсуждать возможные последствия. Не нравоучать его в подростковом возрасте — в этом нет смысла, — а именно поддерживать доверие со стороны взрослых, потому что это снижает потребность искать внимание в социальных сетях, — отмечает Дугенцова.

Она посоветовала с помощью вопросов заставить подростка задуматься о причинах такого поведения. Также, по мнению психолога, важно, чтобы у подростка были другие способы самовыражения: спорт, творчество, волонтерство или другие увлечения.

Ранее педиатр Ольга Татаркина рассказала, что в начале нового учебного года у школьников могут проявиться различные невротические нарушения. Она отметила важность помощи родителей в период адаптации, когда нервная система может не выдержать.

подростки
психологи
тренды
соцсети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рябков высказался о ловушке для России
Резкие ветра и морозилка до -20? Погода в Москве в декабре: чего ждать
Захарова сравнила главу МИД Польши с Усамой бен Ладеном
Раскрыта стоимость самого большого жилья в России
Россиянам раскрыли, стоит ли ждать снижения цен на икру перед Новым годом
В МИД РФ предупредили о возрастании ядерной угрозы
«Технологии Добра» от Совкомбанка — новый сервис для оптимизации работы с соцсетями
Законопроект об увеличении МРОТ приняли в первом чтении
Россияне жалуются на сбои в работе Telegram
Малышева рассказала, чем опасно популярное блюдо в ресторанах
Диким кошкам из хосписа «Дом тигра» будет тепло зимой
Разобрали на органы и кремировали? Что случилось с белоруской в Мьянме
Операторы связи пожаловались на дискриминацию в маркировке звонков
Политолог ответил, будет ли Рютте на встрече с Трампом отстаивать Украину
Воробьев рассказал о развитии сотрудничества Подмосковья и Узбекистана
Группа Аквилон задает высокие стандарты энергоэффективной недвижимости в РФ
В МЧС допустили, что пропавшая в тайге семья Усольцевых скрылась
Детский психолог объяснила, почему подростки участвуют в популярных трендах
Эксперт раскрыла три недорогих пляжных направления на длинные выходные
Бузова пожаловалась на кражу своей личности
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.