Детский психолог объяснила, почему подростки участвуют в популярных трендах

Подростки зачастую участвуют в трендах не из злого умысла, а из-за желания принадлежать к определенной группе, рассказала Общественной Службе Новостей практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугенцова. Она отметила, что запреты в этом случае не принесут пользы.

Важно, наоборот, говорить с ребенком о том, зачем он хочет участвовать в трендах, и вместе обсуждать возможные последствия. Не нравоучать его в подростковом возрасте — в этом нет смысла, — а именно поддерживать доверие со стороны взрослых, потому что это снижает потребность искать внимание в социальных сетях, — отмечает Дугенцова.

Она посоветовала с помощью вопросов заставить подростка задуматься о причинах такого поведения. Также, по мнению психолога, важно, чтобы у подростка были другие способы самовыражения: спорт, творчество, волонтерство или другие увлечения.

