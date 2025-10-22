Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 18:59

Стало известно, как взятие Павловки повлияло на ход СВО

Марочко заявил, что ВС РФ выровняли линию фронта освобождением Павловки

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Бойцы ВС России подровняли линию фронта, освободив Павловку в Запорожской области, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, взятие населенного пункта под контроль говорит о продвижении российской армии на широком участке фронта на стыке с Днепропетровской областью.

Освобождение Павловки в очередной раз подтверждает, что мы продвигаемся широким участком фронта, не только на территории Днепропетровской области, но и Запорожской, — пояснил аналитик.

Эксперт обратил внимание на местоположение населенного пункта, который находится в низине. Марочко подчеркнул, что именно это позволяет ВС РФ подровнять линию боевого соприкосновения и двигаться вперед. Минобороны России сообщило о взятии Павловки в среду, 22 октября.

Ранее Марочко заявил, что российские военные могут начать продвижение в Днепропетровскую область для ослабления ВСУ в Херсоне. По мнению эксперта, такая тактика вынудит командование противника перебрасывать силы на более сложные участки фронта, ослабив оборону украинцев в других районах.

ВС РФ
Запорожье
СВО
Андрей Марочко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный блогер одним словом описал лишение гражданства мэры Одессы
Лучшие супы осени: 10 согревающих и полезных рецептов с брокколи
Марочко раскрыл серьезный просчет ВСУ в Запорожской области
На Украине мошенники собирали деньги от имени беспилотных сил ВСУ
«Королева марафонов» не смогла спасти недвижимость с помощью родственников
Шотландия приняла Трампа и теперь хочет компенсации
Россиянам рассказали, как наказать кибермошенников
«Алиса в Стране чудес», роман с Тарасовой, сын: как живет Милош Бикович
Стало известно, как взятие Павловки повлияло на ход СВО
Польского политолога задержали за правду об Украине
В ВСУ пожаловались на новую тактику «охоты» ВС России на операторов дронов
«Идут как детское питание»: льготы на устрицы озадачили Володина
Экс-премьер Грузии сделал неожиданное признание о себе
Салютный залп попал в лицо школьнику
Школьницу-инвалида затравили сверстницы
Украина купит самолеты, которые хотела получить бесплатно
Названа главная цель США в противостоянии с Россией
Кириленко сравнил Овечкина с Месси и Леброном Джеймсом
«Опасен для общества»: поляки разозлились на политика из-за угроз Путину
Австралийские воды с крокодилами ждут олимпийцев в 2032 году
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.