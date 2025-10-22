Стало известно, как взятие Павловки повлияло на ход СВО Марочко заявил, что ВС РФ выровняли линию фронта освобождением Павловки

Бойцы ВС России подровняли линию фронта, освободив Павловку в Запорожской области, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, взятие населенного пункта под контроль говорит о продвижении российской армии на широком участке фронта на стыке с Днепропетровской областью.

Освобождение Павловки в очередной раз подтверждает, что мы продвигаемся широким участком фронта, не только на территории Днепропетровской области, но и Запорожской, — пояснил аналитик.

Эксперт обратил внимание на местоположение населенного пункта, который находится в низине. Марочко подчеркнул, что именно это позволяет ВС РФ подровнять линию боевого соприкосновения и двигаться вперед. Минобороны России сообщило о взятии Павловки в среду, 22 октября.

Ранее Марочко заявил, что российские военные могут начать продвижение в Днепропетровскую область для ослабления ВСУ в Херсоне. По мнению эксперта, такая тактика вынудит командование противника перебрасывать силы на более сложные участки фронта, ослабив оборону украинцев в других районах.