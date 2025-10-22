Россиянам рассказали, как наказать кибермошенников

Квалифицированное обращение в правоохранительные органы с детальным описанием попыток перевода денег мошенников поможет привлечь к ответственности нарушителей, заявил NEWS.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский. Он подчеркнул, что обычно полиция отказывается возбуждать уголовное дело в случаях кибермошенничества без материального ущерба, например, при взломе личного кабинета на «Госуслугах».

Сотрудники органов дознания формально по-своему правы, отказывая в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Необходимым условием состава является наличие материального ущерба, который в данном случае не наступил, так как сработал самозапрет на взятие кредитов. Преодолеть потенциальный отказ правоохранительный органов в теории можно составлением квалифицированного обращения, в котором подробно должны быть описаны попытки завладеть денежными средствами путем получения займов в МФО с указанием сумм несостоявшихся займов, — объяснил Хаминский.

Юрист отметил, что граждане не обязаны разбираться в юридических тонкостях. Но, учитывая высокую загруженность сотрудников полиции, это единственный способ добиться справедливости в подобных ситуация, пояснил он.

Понятно, что граждане не должны самостоятельно заниматься квалификацией преступлений при написании заявлений, но учитывая колоссальную нагрузку на сотрудников полиции, заявителю стоит указать в заявлении, что он просит возбудить уголовное дело по факту покушения на мошенничество. Кроме того, помимо заявления о мошенничестве необходимо подавать заявление и возбуждении дела по статье 272 УК РФ, предусматривающей ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации, — высказался Хаминский.

Юрист добавил, что в настоящее время на уровне районных отделов полиции отсутствуют специализированные подразделения по борьбе с кибермошенничеством. Пока органы полиции не будут укомплектованы сотрудниками в соответствии с необходимой штатной численностью, пока не будут созданы специализированные отделы, ждать раскрытия преступлений в сети не стоит, подытожил Хаминский.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что одинокие люди, ищущие серьезные отношения, и граждане пожилого возраста наиболее часто становятся жертвами мошенников на сайтах знакомств. По ее словам, преступники активно используют эмоциональную уязвимость этих категорий граждан.