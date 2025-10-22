Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 19:05

Россиянам рассказали, как наказать кибермошенников

Юрист Хаминский: заявление о попытках перевода денег поможет наказать мошенников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Квалифицированное обращение в правоохранительные органы с детальным описанием попыток перевода денег мошенников поможет привлечь к ответственности нарушителей, заявил NEWS.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский. Он подчеркнул, что обычно полиция отказывается возбуждать уголовное дело в случаях кибермошенничества без материального ущерба, например, при взломе личного кабинета на «Госуслугах».

Сотрудники органов дознания формально по-своему правы, отказывая в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Необходимым условием состава является наличие материального ущерба, который в данном случае не наступил, так как сработал самозапрет на взятие кредитов. Преодолеть потенциальный отказ правоохранительный органов в теории можно составлением квалифицированного обращения, в котором подробно должны быть описаны попытки завладеть денежными средствами путем получения займов в МФО с указанием сумм несостоявшихся займов, — объяснил Хаминский.

Юрист отметил, что граждане не обязаны разбираться в юридических тонкостях. Но, учитывая высокую загруженность сотрудников полиции, это единственный способ добиться справедливости в подобных ситуация, пояснил он.

Понятно, что граждане не должны самостоятельно заниматься квалификацией преступлений при написании заявлений, но учитывая колоссальную нагрузку на сотрудников полиции, заявителю стоит указать в заявлении, что он просит возбудить уголовное дело по факту покушения на мошенничество. Кроме того, помимо заявления о мошенничестве необходимо подавать заявление и возбуждении дела по статье 272 УК РФ, предусматривающей ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации, — высказался Хаминский.

Юрист добавил, что в настоящее время на уровне районных отделов полиции отсутствуют специализированные подразделения по борьбе с кибермошенничеством. Пока органы полиции не будут укомплектованы сотрудниками в соответствии с необходимой штатной численностью, пока не будут созданы специализированные отделы, ждать раскрытия преступлений в сети не стоит, подытожил Хаминский.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что одинокие люди, ищущие серьезные отношения, и граждане пожилого возраста наиболее часто становятся жертвами мошенников на сайтах знакомств. По ее словам, преступники активно используют эмоциональную уязвимость этих категорий граждан.

юристы
кибермошенничество
преступники
Госуслуги
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный блогер одним словом описал лишение гражданства мэры Одессы
Лучшие супы осени: 10 согревающих и полезных рецептов с брокколи
Марочко раскрыл серьезный просчет ВСУ в Запорожской области
На Украине мошенники собирали деньги от имени беспилотных сил ВСУ
«Королева марафонов» не смогла спасти недвижимость с помощью родственников
Шотландия приняла Трампа и теперь хочет компенсации
Россиянам рассказали, как наказать кибермошенников
«Алиса в Стране чудес», роман с Тарасовой, сын: как живет Милош Бикович
Стало известно, как взятие Павловки повлияло на ход СВО
Польского политолога задержали за правду об Украине
В ВСУ пожаловались на новую тактику «охоты» ВС России на операторов дронов
«Идут как детское питание»: льготы на устрицы озадачили Володина
Экс-премьер Грузии сделал неожиданное признание о себе
Салютный залп попал в лицо школьнику
Школьницу-инвалида затравили сверстницы
Украина купит самолеты, которые хотела получить бесплатно
Названа главная цель США в противостоянии с Россией
Кириленко сравнил Овечкина с Месси и Леброном Джеймсом
«Опасен для общества»: поляки разозлились на политика из-за угроз Путину
Австралийские воды с крокодилами ждут олимпийцев в 2032 году
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.