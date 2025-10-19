Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 10:25

Названы самые уязвимые для мошенников категории людей

МВД: одинокие и пожилые люди чаще становятся жертвами мошенников в соцсетях

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Одинокие люди, ищущие серьезные отношения, и граждане пожилого возраста наиболее часто становятся жертвами мошенников на сайтах знакомств, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, которые передает ТАСС, преступники активно используют эмоциональную уязвимость этих категорий граждан.

Потенциальными жертвами чаще всего становятся одинокие граждане, ищущие серьезные отношения, а также люди пожилого возраста, — сказала представитель ведомства.

Волк добавила, что в группе риска также находятся доверчивые и эмоционально неустойчивые люди, которые легко поддаются на манипуляции. В МВД призвали россиян проявлять бдительность при общении в интернете и не переводить деньги незнакомцам под влиянием эмоций.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил NEWS.ru, что кибермошенники на сайтах знакомств все чаще используют агрессивные схемы шантажа, вымогая деньги под угрозой распространения интимных фото, поэтому для защиты от таких афер важно пользоваться антивирусами.

