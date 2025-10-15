Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 05:00

Экономист назвал шесть способов защититься от аферистов на сайтах знакомств

Экономист Щербаченко: антивирусы защитят от вымогателей на сайтах знакомств

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кибермошенники на сайтах знакомств все чаще используют агрессивные схемы шантажа, вымогая деньги под угрозой распространения интимных фото, поэтому для защиты от таких афер важно пользоваться антивирусами, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, злоумышленники могут манипулировать жертвами, требуя подтверждения перевода через фальшивые Telegram-боты и запугивая последствиями.

Столкновение с мошенниками на сайтах знакомств — не редкость. Они часто начинают с выстраивания доверительных отношений, после чего получают интимные фотографии или личные данные, а затем начинают шантажировать, требуя деньги за молчание. Совсем недавно схемы мошенничества стали более агрессивными. Злоумышленники могут требовать отправить чек о первом переводе в специальный Telegram-бот, далее утверждая, что средства якобы направляются на счета ВСУ, и затем угрожают передать эти данные в нужные инстанции, требуя новые суммы. Как защититься? Используйте антивирусы. Убедитесь, что на вашем устройстве установлены надежные программы и периодически проверяйте его на наличие вредоносного ПО, — пояснил Щербаченко.

Он отметил, что для защиты от мошенников следует проявлять осторожность в онлайн-общении. По его мнению, ключевыми мерами являются ограничение передачи личной информации новым знакомым и тщательная проверка профилей на подлинность.

Как еще защититься от мошенников на сайтах знакомств? Будьте осторожны с общением. Если ваш собеседник слишком быстро переходит к личной информации или интимным темам, лучше остановиться и задуматься. Не делитесь личной информацией. Никогда не отправляйте свои банковские или личные данные, или откровенные фотографии людям, которых знаете недостаточно хорошо. Проверяйте профили. Перед тем как углубляться в общение, убедитесь, что перед вами реальный человек, а не фальшивый профиль, — пояснил Щербаченко.

Доцент подчеркнул, что важно не поддаваться на шантаж, поскольку злоумышленники не остановятся, пока жертва продолжает платить. По его словам, также важно в случае угроз сохранять переписку и немедленно обращаться в полицию.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники разработали несколько схем, в которых заставляют россиян снять самозапрет на кредиты. Они звонят от имени налоговой службы и говорят потенциальной жертве о наличии задолженности или ошибке в кредитной истории.

