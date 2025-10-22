Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 18:42

Украина купит самолеты, которые хотела получить бесплатно

«Страна.ua»: Украина купит у Швеции 150 истребителей Gripen

Истребитель Gripen Истребитель Gripen Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский подписал со Швецией соглашение о намерениях купить до 150 истребителей Gripen, передает «Страна.ua» со ссылкой на премьера страны Ульфа Кристерссона. Отмечается, что ранее Киев хотел получить их бесплатно.

Это соглашение не направлено на какие-либо конкретные новые поставки в этот момент, это о долгосрочном сотрудничестве и возможности получить большое соглашение между нашими странами. Что-то около 100–150 истребителей Gripen E. Это позволит построить очень серьезные воздушные силы в Украине, — отметил Кристерссон.

Ранее сообщалось, что Украина ожидает новые поставки западных истребителей F-16, французских Mirage и шведских Gripen. Заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк подтвердил, что новые самолеты поступят от западных партнеров, однако точные сроки и состав поставок пока не уточняются.

Позже военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Швеция не станет поставлять ВСУ более 10 истребителей Gripen за раз. По его словам, такое количество не сможет переломить ход боевых действий.

Украина
Европа
Швеция
самолеты
