Военный эксперт объяснил, почему 150 шведских Gripen ничем не помогут ВСУ Военэксперт Матвийчук: Швеция будет отправлять ВСУ не более 10 Gripen за раз

Швеция не станет поставлять Вооруженным силам Украины более 10 истребителей четвертого поколения Gripen за раз, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, такое количество самолетов не сможет кардинально изменить ситуацию на фронте и переломить ход боевых действий.

Gripen — это шведский легкий истребитель четвертого поколения. Он может нести ракеты и бомбы. Но у меня вопрос: кто за это будет платить? У ЕС нет денег сейчас, у Украины тем более. Швеция не будет просто так отдавать их Украине. Поэтому я полагаю, что поставлять их будет не одноразово, а частями по 5–10 истребителей. Такое число не сможет насытить воздушное пространство, чтобы переломить ситуацию на фронте, — сказал Матвийчук.

Он уточнил, что громкие заявления о поставке 150 Gripen ВСУ можно рассматривать как совместную пиар-акцию президента Украины Владимира Зеленского и властей Евросоюза. По словам военэксперта, таким образом Киев пытается набить себе цену.

Ранее пресс-секретарь Минобороны Швеции Йохан Йельмстранд опроверг заявление заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка о поставках Gripen. По его словам, вопрос находится на стадии рассмотрения.