Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 18:15

Военный эксперт объяснил, почему 150 шведских Gripen ничем не помогут ВСУ

Военэксперт Матвийчук: Швеция будет отправлять ВСУ не более 10 Gripen за раз

Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Швеция не станет поставлять Вооруженным силам Украины более 10 истребителей четвертого поколения Gripen за раз, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, такое количество самолетов не сможет кардинально изменить ситуацию на фронте и переломить ход боевых действий.

Gripen — это шведский легкий истребитель четвертого поколения. Он может нести ракеты и бомбы. Но у меня вопрос: кто за это будет платить? У ЕС нет денег сейчас, у Украины тем более. Швеция не будет просто так отдавать их Украине. Поэтому я полагаю, что поставлять их будет не одноразово, а частями по 5–10 истребителей. Такое число не сможет насытить воздушное пространство, чтобы переломить ситуацию на фронте, — сказал Матвийчук.

Он уточнил, что громкие заявления о поставке 150 Gripen ВСУ можно рассматривать как совместную пиар-акцию президента Украины Владимира Зеленского и властей Евросоюза. По словам военэксперта, таким образом Киев пытается набить себе цену.

Ранее пресс-секретарь Минобороны Швеции Йохан Йельмстранд опроверг заявление заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка о поставках Gripen. По его словам, вопрос находится на стадии рассмотрения.

ВСУ
СВО
Швеция
истребители
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный блогер одним словом описал лишение гражданства мэры Одессы
Лучшие супы осени: 10 согревающих и полезных рецептов с брокколи
Марочко раскрыл серьезный просчет ВСУ в Запорожской области
На Украине мошенники собирали деньги от имени беспилотных сил ВСУ
«Королева марафонов» не смогла спасти недвижимость с помощью родственников
Шотландия приняла Трампа и теперь хочет компенсации
Россиянам рассказали, как наказать кибермошенников
«Алиса в Стране чудес», роман с Тарасовой, сын: как живет Милош Бикович
Стало известно, как взятие Павловки повлияло на ход СВО
Польского политолога задержали за правду об Украине
В ВСУ пожаловались на новую тактику «охоты» ВС России на операторов дронов
«Идут как детское питание»: льготы на устрицы озадачили Володина
Экс-премьер Грузии сделал неожиданное признание о себе
Салютный залп попал в лицо школьнику
Школьницу-инвалида затравили сверстницы
Украина купит самолеты, которые хотела получить бесплатно
Названа главная цель США в противостоянии с Россией
Кириленко сравнил Овечкина с Месси и Леброном Джеймсом
«Опасен для общества»: поляки разозлились на политика из-за угроз Путину
Австралийские воды с крокодилами ждут олимпийцев в 2032 году
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.