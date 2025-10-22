Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 18:52

«Идут как детское питание»: льготы на устрицы озадачили Володина

Володин призвал исключить устрицы из списка льгот по налогам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Устрицы не являются продуктом массового потребления, поэтому надо исключить их из списка льгот по налогообложению, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, которые приводит пресс-служба нижней палаты парламента, те, кто полюбил устрицы, смогут платить за них другую цену.

У нас, допустим, рыбопродукты облагаются по льготной шкале. Но они разные все. Устрицы идут как детское питание по налогообложению. Коллеги, но это не продукт массового потребления. Тот, кто их полюбил, может платить и другую цену за них, — сказал он.

Ранее глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что в этом году ведомство не рассматривало изменения ставки НДФЛ и налога на роскошь. По его словам, Минфин может вернуться к этому вопросу в будущем, не в этом финансовом году,

До этого президент России Владимир Путин во время встречи главы государства с лидерами парламентских фракций в Кремле выразил мнение, что идея введения налога на роскошь является разумной. При этом российский лидер упомянул необходимость взвешенного подхода при реализации фискальных нововведений: «Важно не переборщить». Путин добавил, что россияне патриотично относятся к таким мерам, когда видят целевое использование средств.

