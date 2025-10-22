«Идут как детское питание»: льготы на устрицы озадачили Володина

Устрицы не являются продуктом массового потребления, поэтому надо исключить их из списка льгот по налогообложению, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, которые приводит пресс-служба нижней палаты парламента, те, кто полюбил устрицы, смогут платить за них другую цену.

У нас, допустим, рыбопродукты облагаются по льготной шкале. Но они разные все. Устрицы идут как детское питание по налогообложению. Коллеги, но это не продукт массового потребления. Тот, кто их полюбил, может платить и другую цену за них, — сказал он.

Ранее глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что в этом году ведомство не рассматривало изменения ставки НДФЛ и налога на роскошь. По его словам, Минфин может вернуться к этому вопросу в будущем, не в этом финансовом году,

До этого президент России Владимир Путин во время встречи главы государства с лидерами парламентских фракций в Кремле выразил мнение, что идея введения налога на роскошь является разумной. При этом российский лидер упомянул необходимость взвешенного подхода при реализации фискальных нововведений: «Важно не переборщить». Путин добавил, что россияне патриотично относятся к таким мерам, когда видят целевое использование средств.