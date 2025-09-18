Путин высказался об идее налога на роскошь Путин поддержал идею налога на роскошь с оговорками

Идея введения налога на роскошь является разумной, заявил президент России Владимир Путин во время встречи главы государства с лидерами парламентских фракций в Кремле, которую транслирует пресс-служба Кремля. При этом российский лидер подчеркнул необходимость взвешенного подхода при реализации фискальных нововведений.

Вот по поводу других фискальных вопросов, обложения дивидендов, налога на роскошь и так далее — в целом все, мне кажется, очень разумно. Здесь важно не переборщить, — сказал Путин.

Президент привел в пример опыт США, которые повышали налоги для граждан с высокими доходами во время Корейской и Вьетнамской войн. Путин отметил, что россияне патриотично относятся к таким мерам, когда видят целевое использование средств.

Ранее глава государства заявил, что уровень безработицы в стране достиг 2%, что является историческим минимумом. Он подчеркнул, что этот показатель является ключевым индикатором состояния экономики. По словам президента, низкий уровень безработицы свидетельствует об отсутствии рецессии.