03 октября 2025 в 15:01

Усадьба с «сюрпризом» продается в Москве за 9 млрд рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Самый дорогой объект элитной недвижимости в Москве — городская усадьба в Орлово-Давыдовском переулке — выставлен на продажу за 9 млрд рублей, сообщает ТАСС. Площадь объекта достигает 5 тысяч квадратных метров, а земельный участок — 2 гектаров.

По данным агентства, это не итоговая сумма, которую придется выложить новому владельцу, поскольку цена не включает внутреннюю отделку, на которую потребуется дополнительно около 3,26 млрд рублей. Таким образом, общие вложения в готовый объект превысят 12 млрд рублей.

Кроме того, сейчас доступна к покупке усадьба под реконструкцию в Басманном районе. В зависимости от конфигурации, новый владелец может получить участок от 30 соток до 1 гектара. На выбор можно купить основное здание за 2 млрд, или его же, но с флигелями — уже за 4 млрд. Эти же здания вместе с большим парком обойдутся в 7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что осудивший СВО рэпер Федор Игнатьев, выступающий под псевдонимом Booker, купил «убитую» квартиру матери детей Дурова Ирины Болгар. Объект расположен в историческом здании 1917 года на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

Москва
недвижимость
роскошь
цены
Россия
