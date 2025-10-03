Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 11:47

Осудивший СВО рэпер купил «убитую» квартиру матери детей Дурова

Рэпер Booker купил квартиру Ирины Болгар на Васильевском острове в Петербурге

Рэпер Booker Рэпер Booker Фото: t.me/fedyabooker

Российский рэпер Booker (настоящее имя — Федор Игнатьев) стал новым владельцем квартиры, которая принадлежала бывшей возлюбленной основателя Telegram Павла Дурова Ирине Болгар, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, жилье расположено в историческом здании 1917 года на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

По данным источников, средства в размере 15,5 млн рублей на приобретение недвижимости артист заработал благодаря концертам и продажам мерча. Отмечается, что квартира находится в плачевном состоянии и нуждается в ремонте.

Карьера Booker стартовала в 2014 году после баттла с рэпером Славой КПСС. Сейчас 30-летний исполнитель гастролирует по России: до конца 2025 года он планирует выступления в семи городах страны, в том числе в Москве и Северной столице.

В 2022 году Игнатьев осудил проведение специальной военной операции на Украине. Впоследствии — в апреле того же года — он побывал в Херсоне, где помог эвакуировать нескольких мирных жителей и передал в качестве гуманитарной помощи 1,5 млн рублей.

Ранее жители подмосковной деревни Грязь рассказали, что особняк певицы Аллы Пугачевой без особого успеха сдается в аренду и постепенно разрушается. По их словам, большую часть времени замок пустует, привлекая лишь любопытных туристов, которые приезжают «целыми автобусами».
