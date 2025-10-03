Осудивший СВО рэпер купил «убитую» квартиру матери детей Дурова

Российский рэпер Booker (настоящее имя — Федор Игнатьев) стал новым владельцем квартиры, которая принадлежала бывшей возлюбленной основателя Telegram Павла Дурова Ирине Болгар, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, жилье расположено в историческом здании 1917 года на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

По данным источников, средства в размере 15,5 млн рублей на приобретение недвижимости артист заработал благодаря концертам и продажам мерча. Отмечается, что квартира находится в плачевном состоянии и нуждается в ремонте.

Карьера Booker стартовала в 2014 году после баттла с рэпером Славой КПСС. Сейчас 30-летний исполнитель гастролирует по России: до конца 2025 года он планирует выступления в семи городах страны, в том числе в Москве и Северной столице.

В 2022 году Игнатьев осудил проведение специальной военной операции на Украине. Впоследствии — в апреле того же года — он побывал в Херсоне, где помог эвакуировать нескольких мирных жителей и передал в качестве гуманитарной помощи 1,5 млн рублей.

