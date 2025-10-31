Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 19:13

Лебедев раскрыл, какие смартфоны являются «самой большой глупостью»

Артемий Лебедев назвал смартфоны с золотом и кожей величайшей глупостью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Использование драгоценных материалов в отделке электронных устройств является бессмысленной тратой денег, заявил известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев в рамках авторского обзора новостей, опубликованного во «ВКонтакте». По его словам, в частности, величайшей глупостью можно считать все смартфоны с роскошной отделкой.

Блогер прямо назвал применение дорогой кожи или драгметаллов при создании гаджетов демонстрацией крайней неразумности. По его убеждению, подобные предметы приобретают исключительно люди, располагающие значительными избыточными средствами.

Когда люди какую-то крокодиловую кожу или золото используют для электроники, это самая большая глупость на свете из всех возможных глупостей, — сказал Лебедев.

Ранее компания Caviar, известная производством смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов, представила новую лимитированную серию iPhone 17 Pro «Русский характер». Эта серия посвящена Дню народного единства и отражает национальную идентичность, символизируя силу, стойкость, мудрость и самоиронию. Стартовая цена на смартфон составляет 949 тыс. рублей.

Россия
Артемий Лебедев
смартфоны
роскошь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Падение Покровска, новый запрет на Крымском мосту: что будет дальше
Тодоренко заинтересовалась интимной пластикой после беседы с журналистами
В Госдуме дали оценку новому замминистру обороны Осьмакову
Что происходит с Telegram и WhatsApp, их заблокируют? Спросили экспертов
Певица Елена Север назвала российских хитмейкеров
Русский танк Т-80 — кошмар для НАТО: объясняем, почему
Бывшая Гуфа выйдет замуж за сына крупного чиновника Тюменской области
Грузия назвала одно условие для интеграции в ЕС
На Украине запретили целый сезон «Игры престолов»
Хакеры получили личные данные командира «Птиц Мадьяра»
Россияне стали меньше есть
Тела свисали из окон: 18 лет назад в Тольятти взорвался автобус
В Госдуме объяснили, почему Киев не пускает журналистов в Красноармейск
Установлена причина массовой драки мигрантов в Новой Москве
МИД России выразил Японии протест из-за учений Joint Exercise
Трамп раскрыл карты насчет ударов по Венесуэле
Юбилейный 50-миллионный пользователь МАХ получил подарок
Москвича задержали за мастурбацию в метро
Раскрыто, почему Зеленский скрывает правду об окружении частей ВСУ
Лебедев раскрыл, какие смартфоны являются «самой большой глупостью»
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу
Общество

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.