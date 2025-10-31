Лебедев раскрыл, какие смартфоны являются «самой большой глупостью»

Использование драгоценных материалов в отделке электронных устройств является бессмысленной тратой денег, заявил известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев в рамках авторского обзора новостей, опубликованного во «ВКонтакте». По его словам, в частности, величайшей глупостью можно считать все смартфоны с роскошной отделкой.

Блогер прямо назвал применение дорогой кожи или драгметаллов при создании гаджетов демонстрацией крайней неразумности. По его убеждению, подобные предметы приобретают исключительно люди, располагающие значительными избыточными средствами.

Когда люди какую-то крокодиловую кожу или золото используют для электроники, это самая большая глупость на свете из всех возможных глупостей, — сказал Лебедев.

Ранее компания Caviar, известная производством смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов, представила новую лимитированную серию iPhone 17 Pro «Русский характер». Эта серия посвящена Дню народного единства и отражает национальную идентичность, символизируя силу, стойкость, мудрость и самоиронию. Стартовая цена на смартфон составляет 949 тыс. рублей.