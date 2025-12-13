«Надо иметь мозги»: Лебедев «разнес» россиян из-за унитазов

Блогер Артемий Лебедев раскритиковал россиян, которые не умеют пользоваться унитазом. В выпуске подкаста во «ВКонтакте» он посетовал на людей, засоряющих санузел всем подряд.

Люди выкидывают в унитаз абсолютно все что угодно, это просто полный [кошмар]. И памперсы, и одежду, и какие-то чуть ли не шубы <…> Надо иметь мозги. И, если тебе не нужны сапоги, выкинуть их [нужно] в мусорный бак, а не в унитаз, — возмутился блогер.

Ранее Лебедев заявил, что стремление россиян получить одобрение западных стран является серьезной системной ошибкой. Он подчеркнул, что России не требуется специальный пиар в западных государствах.

Также блогер сообщил, что мировая пресса похожа на мафию. По его мнению, большое влияние на это «организованное преступное сообщество» оказывает Израиль, так как государство финансирует медиапроекты. Блогер обратил внимание, что мировая пресса почти не публиковала негативных материалов о действиях израильской армии в военном конфликте с Палестиной.