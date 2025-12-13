Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 12:29

«Надо иметь мозги»: Лебедев «разнес» россиян из-за унитазов

Лебедев пожаловался на людей, которые засоряют унитазы

Артемий Лебедев Артемий Лебедев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Блогер Артемий Лебедев раскритиковал россиян, которые не умеют пользоваться унитазом. В выпуске подкаста во «ВКонтакте» он посетовал на людей, засоряющих санузел всем подряд.

Люди выкидывают в унитаз абсолютно все что угодно, это просто полный [кошмар]. И памперсы, и одежду, и какие-то чуть ли не шубы <…> Надо иметь мозги. И, если тебе не нужны сапоги, выкинуть их [нужно] в мусорный бак, а не в унитаз, — возмутился блогер.

Ранее Лебедев заявил, что стремление россиян получить одобрение западных стран является серьезной системной ошибкой. Он подчеркнул, что России не требуется специальный пиар в западных государствах.

Также блогер сообщил, что мировая пресса похожа на мафию. По его мнению, большое влияние на это «организованное преступное сообщество» оказывает Израиль, так как государство финансирует медиапроекты. Блогер обратил внимание, что мировая пресса почти не публиковала негативных материалов о действиях израильской армии в военном конфликте с Палестиной.

Артемий Лебедев
унитазы
Россия
мусор
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыт топ-5 регионов по числу обращений на прямую линию Путина
«Дело ничто»: Захарова назвала новый русофобский девиз Евросоюза
Украинскую группу Quest Pistols подловили на двойных стандартах
Портовая инфраструктура не выдержала натиска ВС России
Российские войска продолжают уничтожать украинские силы в Димитрове
Что будет с рублем? Курс сегодня, 13 декабря, что с долларом, евро и юанем
«Наш враг — Евросоюз»: в Финляндии сделали громкое заявление о войне
«Надо иметь мозги»: Лебедев «разнес» россиян из-за унитазов
«Кинжалы» не оставили живого места от вражеских оборонных предприятий
Раскрыты детали неудачного «мотоциклетного» штурма ВСУ
Дмитриев рассказал о последствиях уничтожения западной цивилизации
Водитель иномарки сбил трех пешеходов и попал на видео
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 декабря: где сбои в России
Стало известно, как будет действовать технологический сбор на электронику
Чайковского призвали объявить национальным героем США
Объявлена дата выхода фильма «Холоп 3» с Асмус и Прилучным
Фигуранта скандального дела Миндича обнаружили в США
Панда Катюша обрадовалась выпавшему в Москве снегу и попала на видео
Назван гонорар Розы Сябитовой за советы об отношениях
Два человека погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем
Семья и жизнь

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.