Путин заявил о сохранении исторического минимума безработицы в России

В России сохраняется исторический минимум безработицы, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что это один из ключевых показателей состояния экономики, сообщает пресс-служба Кремля.

Исторический минимум безработицы сохраняется — два с небольшим процента. А это один из ключевых показателей состояния экономики. И один из показателей того, есть ли у нас рецессия или нет. Рынок труда говорит об обратном, — сказал Путин.

В июне 2025 года доля безработных в РФ достигла исторического минимума в 2,2%. Ближайшими конкурентами России по этому показателю в G20 стали Япония (2,5%) и Южная Корея, где показатель снизился до 2,6%.

Позже профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что причиной исторически низкой безработицы в России является демографический и экономический спад. По его словам, из-за этого в стране сократилось число молодых людей, приходящих на рынок труда, — их теперь меньше, чем тех, кто уходит из него, например на пенсию.

Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников отметил, что безработица в России останется на рекордном уровне в 2% в 2026 году. Он связал сложившуюся ситуацию с последствиями «демографической ямы 90-х годов». По словам специалиста, на рынок труда выходит меньше молодых специалистов, чем нужно предприятиям.