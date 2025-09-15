Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 15:52

Экономист раскрыл, что стоит за рекордно низкой безработицей в России

Экономист Сафонов: низкая безработица в России связана с демографией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной исторически низкой безработицы в России является демографический и экономический спад, заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, переданным радио «Комсомольская правда», необходимо создавать экономику высоких заработных плат.

Сафонов отметил, что на безработицу влияют сразу несколько факторов. Как считает эксперт, из-за демографического спада в стране сократилось число молодых людей, приходящих на рынок труда, — их теперь меньше, чем тех, кто уходит из него, например, на пенсию.

Ранее сообщалось, что в июне 2025 года доля безработных в РФ достигла исторического минимума в 2,2%. Ближайшими конкурентами России стали Япония (2,5%) и Южная Корея, где показатель снизился до 2,6%.

экономика
Россия
безработица
зарплаты
