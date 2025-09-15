Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 05:59

Россия показала рекордный результат по безработица среди стран G20

РИАН: уровень занятости в России опередил все страны «Большой двадцатки»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия показала наилучший результат по уровню занятости населения среди всех стран «Большой двадцатки» по итогам второго квартала, передает РИА Новости со ссылкой на данные анализа статистики национальных служб. При этом антирекорд по росту безработицы в этом временном промежутке установила Мексика.

В июне 2025 года доля безработных в РФ достигла исторического минимума в 2,2%. Ближайшими конкурентами России стали Япония (2,5%) и Южная Корея, где показатель снизился до 2,6%. На противоположном конце шкалы находится Южная Африка, остающаяся единственной страной G20 с двузначной безработицей, которая к тому же продолжает расти и достигла 33,2%. Наибольший прирост числа безработных, помимо ЮАР, продемонстрировали Мексика (до 2,7%) и Турция (до 8,4%). В то же время заметное улучшение ситуации зафиксировано в Индии и Бразилии.

Доля безработного населения в России в июне составила рекордно низкие 2,2%, уменьшившись по сравнению с мартом на 0,1 процентного пункта. Это стало минимальным уровнем среди всех крупнейших экономик мира, — говорится в публикации агентства.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин спрогнозировал дальнейшее уменьшение стоимости заимствований в стране. По его словам, текущий тренд на снижение ключевой ставки сохранится.

Россия
безработица
большая двадцатка
рекорды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.