Россия показала рекордный результат по безработица среди стран G20

Россия показала наилучший результат по уровню занятости населения среди всех стран «Большой двадцатки» по итогам второго квартала, передает РИА Новости со ссылкой на данные анализа статистики национальных служб. При этом антирекорд по росту безработицы в этом временном промежутке установила Мексика.

В июне 2025 года доля безработных в РФ достигла исторического минимума в 2,2%. Ближайшими конкурентами России стали Япония (2,5%) и Южная Корея, где показатель снизился до 2,6%. На противоположном конце шкалы находится Южная Африка, остающаяся единственной страной G20 с двузначной безработицей, которая к тому же продолжает расти и достигла 33,2%. Наибольший прирост числа безработных, помимо ЮАР, продемонстрировали Мексика (до 2,7%) и Турция (до 8,4%). В то же время заметное улучшение ситуации зафиксировано в Индии и Бразилии.

Доля безработного населения в России в июне составила рекордно низкие 2,2%, уменьшившись по сравнению с мартом на 0,1 процентного пункта. Это стало минимальным уровнем среди всех крупнейших экономик мира, — говорится в публикации агентства.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин спрогнозировал дальнейшее уменьшение стоимости заимствований в стране. По его словам, текущий тренд на снижение ключевой ставки сохранится.