Глава ВТБ дал свой прогноз касательно ключевой ставки

Глава банка ВТБ Андрей Костин спрогнозировал дальнейшее уменьшение стоимости заимствований в стране. Отвечая на вопрос журналистов о монетарной политике в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке, топ-менеджер выразил уверенность в сложившейся тенденции, передает РИА Новости.

Я думаю, что тренд идет к снижению, он будет дальше снижаться, — сказал Костин.

Банк России начал цикл смягчения денежно-кредитной политики в июне текущего года. Тогда регулятор впервые с сентября 2022 года уменьшил ключевую ставку на один процентный пункт, до уровня 20% годовых.

Следующее снижение произошло в июле, когда Совет директоров ЦБ принял решение урезать ставку сразу на два пункта, до 18%. При этом финансовый мегарегулятор подчеркнул, что последующие решения будут полностью зависеть от фактических данных. Будущие шаги будут определяться устойчивостью темпов замедления инфляции и динамикой соответствующих ожиданий населения и бизнеса.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев предположил, что Центробанк РФ может принять решение снизить ключевую ставку на два пункта 12 сентября. Эксперт подчеркнул, что на недавнем совещании с российским лидером Владимиром Путиным глава Минфина Антон Силуанов указал на возможность смягчения кредитно-денежной политики благодаря сбалансированности бюджета.