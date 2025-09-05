Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 11:27

Глава ВТБ дал свой прогноз касательно ключевой ставки

Костин заявил о сохраняющемся тренде на снижение ключевой ставки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава банка ВТБ Андрей Костин спрогнозировал дальнейшее уменьшение стоимости заимствований в стране. Отвечая на вопрос журналистов о монетарной политике в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке, топ-менеджер выразил уверенность в сложившейся тенденции, передает РИА Новости.

Я думаю, что тренд идет к снижению, он будет дальше снижаться, — сказал Костин.

Банк России начал цикл смягчения денежно-кредитной политики в июне текущего года. Тогда регулятор впервые с сентября 2022 года уменьшил ключевую ставку на один процентный пункт, до уровня 20% годовых.

Следующее снижение произошло в июле, когда Совет директоров ЦБ принял решение урезать ставку сразу на два пункта, до 18%. При этом финансовый мегарегулятор подчеркнул, что последующие решения будут полностью зависеть от фактических данных. Будущие шаги будут определяться устойчивостью темпов замедления инфляции и динамикой соответствующих ожиданий населения и бизнеса.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев предположил, что Центробанк РФ может принять решение снизить ключевую ставку на два пункта 12 сентября. Эксперт подчеркнул, что на недавнем совещании с российским лидером Владимиром Путиным глава Минфина Антон Силуанов указал на возможность смягчения кредитно-денежной политики благодаря сбалансированности бюджета.

Россия
ключевая ставка
Андрей Костин
ВТБ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Германии ученик напал на учительницу с ножом
Реликвию из российского «Макдоналдс» продают по цене квартиры
Свекла, которую принимают за экзотический овощ: секрет в запекании
Лошадь погибла, а мальчик попал в больницу после ДТП с конями амишей
Обнародован паек охраняющих первую в мире плавучую АЭС росгвардейцев
Воробьев рассказал о реконструкции котельных в Подольске
Песков раскрыл, какие гарантии безопасности нужны России
Песков объяснил, кто на самом деле срывает урегулирование на Украине
Песков допустил второй раунд переговоров Путина и Трампа
Попытка побег из тюрьмы закончилась прыжком на батут
В Азербайджане сообщили о встрече задержанных россиян с родственниками
Эксперт раскрыла, какие вопросы стоит задать работодателю на собеседовании
Стало известно о массовой гибели иностранных инструкторов под Одессой
Пьяный мужчина пытался зарубить подростка мачете
Названа причина пожара под Екатеринбургом, в котором погибли трое детей
Захарова раскрыла подробности ответа России на безвиз в Китай
Путин освободил от должности посла России в Турции
Девушка чуть не лишилась жизни из-за рюкзака
Отслужившему два года на СВО бойцу засчитали только 10 дней на фронте
Муцениеце показала ультрагламурную подготовку к спектаклю Дранги
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.