10 декабря 2025 в 12:04

Озвучено вероятное решение ЦБ по ключевой ставке на заседании 19 декабря

Доцент Щербаченко: 19 декабря ЦБ может снизить ключевую ставку на 0,5–1%

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Центробанк может принять решение о снижении ключевой ставки на 0,5–1% на заседании Совета директоров, которое состоится 19 декабря, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его мнению, альтернативным сценарием является сохранение ставки на текущем уровне в 16,5%.

На мой взгляд, на заседании Совета директоров Банка России 19 декабря ключевая ставка может быть либо снижена на 0,5–1 процентный пункт (до 16–15,5%), либо оставлена на текущем уровне 16,5%. Какие факторы влияют на решение ЦБ РФ? По данным Росстата, годовая инфляция на 1 декабря замедлилась в районе 6,6% и приблизилась к нижней границе прогноза ЦБ на 2025 год в 6,5–7%. Минэкономразвития опубликовало экономические индикаторы, согласно которым ВВП России вырос на 1,6% в октябре после повышения на 0,9% в сентябре, — пояснил Щербаченко.

Он отметил, что укрепление рубля оказывает дезинфляционное давление. Однако доцент подчеркнул, что рост ожиданий цен указывает на необходимость поддержания жестких денежно-кредитных условий. При этом, по его словам, повышение ставок по вкладам рядом банков является реакцией на конкуренцию за средства вкладчиков.

Курс рубля также может повлиять на решение ЦБ о ключевой ставке. Укрепление национальной валюты может оказывать дезинфляционное влияние, снижая стоимость импортных товаров. Рост инфляционных ожиданий указывает на необходимость поддержания жестких денежно-кредитных условий в РФ. Повышение ставок по вкладам, которую широко обсуждают, может быть реакцией банков на несколько будущих факторов. Кредитные организации стремятся привлечь средства вкладчиков в условиях неопределенности, чтобы обеспечить ликвидность и иметь ресурсы для последующего кредитования населения. Возможно в рамках дальнейшего снижения ключевой ставки банки и дальше будут повышать ставки, — резюмировал Щербаченко.

Ранее бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что снижение ключевой ставки до 6–7% возможно в 2026 году при условии достижения целевых показателей по инфляции. По его словам, нынешняя ситуация со ставкой является неоднозначной и сложной.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин ранее заявил, что Банк России в декабре может пойти на снижение ключевой ставки на полпроцента, однако возможен и сценарий ее сохранения. По его мнению, увеличения ставки к концу текущего года не произойдет.

