10 декабря 2025 в 20:58

В посте пропавшей Усольцевой нашли неожиданный намек

В посте пропавшей Усольцевой нашли возможную подсказку о месте исчезновения

Сергей и Ирина Усольцевы
В одном из постов в социальных сетях пропавшей в тайге Красноярского края вместе с мужем и дочерью Ирины Усольцевой, возможно, находится подсказка о месте исчезновения семьи, заявила психолог Мария Терешкова в беседе с aif.ru. По ее мнению, выбранные женщиной изображения могли отражать события или планы, которые она особенно ждала.

Считается, что каждая конкретная карточка попадает к человеку не случайно, она привязана к каким-то его жизненным ситуациям, — подчеркнула Терешкова.

Речь идет о публикации под названием «Метафорические карты», где Усольцева разместила изображения семьи, леса, заснеженных гор, таежной избушки и тропы. Терешкова отметила, что ассоциативные карты используют, когда с человеком трудно выстроить диалог: по ним пытаются понять скрытый смысл. Она предположила, что Усольцева могла символически обозначить предстоящее путешествие с семьей, даже если поход был спонтанным. Поездка, вероятно, была для женщины долгожданной.

Ранее писатель Евгений Буянов допустил, что пропавшая семья Усольцевых могла заблудиться в тайге, запаниковать и принять неверные решения. По его мнению, попадание в экстремальные условия и переохлаждение могли привести к фатальным последствиям. Эксперт советовал в такой ситуации двигаться по линейным ориентирам, например вдоль речного потока.

