России предрекли рекордно низкую безработицу в 2026 году «Опора России»: безработица в стране останется рекордно низкой в 2026 году

Безработица в России останется на рекордном уровне в 2% в 2026 году, сообщил в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников. Эксперт прокомментировал данные по безработице в странах G20, где РФ показала рекордно низкий показатель в 2,2%.

В 2026 году прогноз уровня безработицы в России до 2% реалистичен. Но такой результат будет не столько означать рост качества занятости, сколько сигнализировать об обострении кадрового дефицита. Чтобы экономика росла, повышалась конкурентоспособность, ключевым фактором должно стать повышение производительности труда и эффективности, повышение качества управления, — сказал Пищальников.

Он связал сложившуюся ситуацию с последствиями «демографической ямы 90-х годов». По словам специалиста, на рынок труда выходит меньше молодых специалистов, чем нужно предприятиям. Кадровый дефицит фиксируется в России повсеместно, особенно в производстве и промышленности. Спросу на кадры способствуют меры господдержки занятости, акцент на импортозамещение и активное субсидирование работодателей, добавил Пищальников.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что причиной исторически низкой безработицы в России является демографический и экономический спад. По его словам, из-за этого в стране сократилось число молодых людей, приходящих на рынок труда, — их теперь меньше, чем тех, кто уходит из него, например на пенсию.