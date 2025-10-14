Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 01:47

Минфин не исключил повышения налогов на роскошь, но позже

Силуанов: Минфин может рассмотреть налог на роскошь позже

Антон Силуанов Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство финансов в этом году не рассматривало изменения ставки НДФЛ и налога на роскошь, заявил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, Минфин может вернуться к этому вопросу в будущем, не в этом финансовом году, передает РИА Новости.

Рассматривали ли мы изменения налогов, в том числе НДФЛ, верхний предел, налога на роскошь? Нет, не рассматривали. Потому что по НДФЛ мы приняли все решения в прошлом году и возвращаться к этому вопросу еще раз, наверное, было бы неправильно, — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи главы государства с лидерами парламентских фракций в Кремле выразил мнение, что идея введения налога на роскошь является разумной. При этом российский лидер упомянул необходимость взвешенного подхода при реализации фискальных нововведений, «важно не переборщить». Путин добавил, что россияне патриотично относятся к таким мерам, когда видят целевое использование средств.

До этого глава государства сообщил, что уровень безработицы в стране достиг 2%, что является историческим минимумом. Он подчеркнул, что этот показатель является ключевым индикатором состояния экономики, низкий уровень безработицы свидетельствует об отсутствии рецессии.

Минфин
Антон Силуанов
налоги
НДФЛ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат Госдумы сравнил Макрона с задиристой Моськой
Российские войска прорвались на восточные окраины Константиновки
Росавиация озвучила плохие новости для путешественников
Юрист раскрыл, кто вправе вскрыть квартиру россиян без их ведома
Командир ВСУ вовлек подчиненных в нечестную схему заработка
Трампа призвали повторить «израильский успех» на Украине
Президент Мадагаскара покинул страну, отказавшись уйти в отставку
Спят во время атак, допиваются до «белочки»: пьянство разлагает ВСУ изнутри
Минфин не исключил повышения налогов на роскошь, но позже
Музей ВМС США перепутал американский и российский корабль
Мать пропавшего в Турции пловца обратилась в Генпрокуратуру РФ
В Сумах прогремели мощные взрывы
Фаза Луны сегодня, 14 октября: рыбачим на лайте, играем с котиками
«Реву белугой»: Симоньян расплакалась на посвященном Кеосаяну концерте
Режим беспилотной опасности ввели на территории российского региона
Душили, пытали дрелью: в РФ задержаны два мигранта за убийство 11 лет назад
В Петербург доставили из ЛНР беглых офицеров уголовного розыска
Гороскоп на 14 октября: судьбоносный день для Близнецов и тайна для Львов
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 октября 2025 года
КХЛ уволила рефери навсегда за скандальный гол в матче СКА — «Автомобилист»
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.