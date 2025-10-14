Минфин не исключил повышения налогов на роскошь, но позже Силуанов: Минфин может рассмотреть налог на роскошь позже

Министерство финансов в этом году не рассматривало изменения ставки НДФЛ и налога на роскошь, заявил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, Минфин может вернуться к этому вопросу в будущем, не в этом финансовом году, передает РИА Новости.

Рассматривали ли мы изменения налогов, в том числе НДФЛ, верхний предел, налога на роскошь? Нет, не рассматривали. Потому что по НДФЛ мы приняли все решения в прошлом году и возвращаться к этому вопросу еще раз, наверное, было бы неправильно, — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи главы государства с лидерами парламентских фракций в Кремле выразил мнение, что идея введения налога на роскошь является разумной. При этом российский лидер упомянул необходимость взвешенного подхода при реализации фискальных нововведений, «важно не переборщить». Путин добавил, что россияне патриотично относятся к таким мерам, когда видят целевое использование средств.

До этого глава государства сообщил, что уровень безработицы в стране достиг 2%, что является историческим минимумом. Он подчеркнул, что этот показатель является ключевым индикатором состояния экономики, низкий уровень безработицы свидетельствует об отсутствии рецессии.